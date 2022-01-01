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2 Bin Yıllık Batık Mahalle Turizme Kazandırılıyor

Şanlıurfa?nın Halfeti ilçesinde 22 yıl önce bir kısmı Birecik Baraj Gölü suyunun altında kalan ve bu nedenle terk edilerek adete hayalet şehre dönen Çekem Mahallesi yeniden turizme kazandırılacak.

  1. 22 YIL ÖNCE SULAR ALTINDA KALDI Şanlıurfa?nın Halfeti ilçesinde 2000 yılında yapımı tamamlanan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Barajı'nın sularının yükselmesi sonrası tarihi ilçenin büyük kısmı sular altında kaldı. İlçe merkezi başka bölgeye taşınırken sular altında kalan mahaller ise boşaltıldı.

    22 YIL ÖNCE SULAR ALTINDA KALDI Şanlıurfa?nın Halfeti ilçesinde 2000 yılında yapımı tamamlanan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Barajı'nın sularının yükselmesi sonrası tarihi ilçenin büyük kısmı sular altında kaldı. İlçe merkezi başka bölgeye taşınırken sular altında kalan mahaller ise boşaltıldı.

  2. YILDA 1 MİLYON TURİSTİN UĞRAK YERİ Eski Halfeti olarak ismi değiştirilen batık kent, oluşan yeni doğal yapısıyla turizme kazandırıldı. Yılda yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin uğradığı kentin mahalleleri de birer birer turizme kazandırılıyor. İlk olarak ilçesini batısında yer alan Savaşan Mahallesi turizme kazandırıldı. Bir kısmı sular altında kalan minaresiyle dikkat çeken Savaşan mahallesine teknelerle turlar düzenleniyor.

    YILDA 1 MİLYON TURİSTİN UĞRAK YERİ Eski Halfeti olarak ismi değiştirilen batık kent, oluşan yeni doğal yapısıyla turizme kazandırıldı. Yılda yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin uğradığı kentin mahalleleri de birer birer turizme kazandırılıyor. İlk olarak ilçesini batısında yer alan Savaşan Mahallesi turizme kazandırıldı. Bir kısmı sular altında kalan minaresiyle dikkat çeken Savaşan mahallesine teknelerle turlar düzenleniyor.

  3. Savaşan Mahallesiyle aynı kaderi paylaşan ve bilinen tarihi 2 bin yıl öncesine dayanmasına rağmen tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmeyen Çekem Mahallesi ise Halfeti?nin yaklaşık 7 kilometre doğusunda yer alıyor.

    Savaşan Mahallesiyle aynı kaderi paylaşan ve bilinen tarihi 2 bin yıl öncesine dayanmasına rağmen tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmeyen Çekem Mahallesi ise Halfeti?nin yaklaşık 7 kilometre doğusunda yer alıyor.

  4. Aynı dönemde bir kısmı sular altında kalan mahallenin bilinen yazılı tarihi ise Memluklere kadar gidiyor. Fırat kıyısında tarihi dokusu ve sokakları ile pitoresk bir görünüm sunan Çekem Mahallede tescil edilmemiş çok sayıda yapı bulunuyor.

    Aynı dönemde bir kısmı sular altında kalan mahallenin bilinen yazılı tarihi ise Memluklere kadar gidiyor. Fırat kıyısında tarihi dokusu ve sokakları ile pitoresk bir görünüm sunan Çekem Mahallede tescil edilmemiş çok sayıda yapı bulunuyor.

  5. İSMİNİ MEMLUK KOMUTANINDAN ALDI Stratejik konumuyla Rumkale 13. yüzyılda Memluk Devletinin kuzey üssü konumundaydı. Memluk komutanlarından Çekem, kaleye hakim oldu ve bu mahallenin adı da onun hatırası olarak bugüne taşındı. Halfeti?ye bağlı bir mahalle olan bölge, ilginç mezar taşlarıyla dikkat çekiyor.

    İSMİNİ MEMLUK KOMUTANINDAN ALDI Stratejik konumuyla Rumkale 13. yüzyılda Memluk Devletinin kuzey üssü konumundaydı. Memluk komutanlarından Çekem, kaleye hakim oldu ve bu mahallenin adı da onun hatırası olarak bugüne taşındı. Halfeti?ye bağlı bir mahalle olan bölge, ilginç mezar taşlarıyla dikkat çekiyor.

  6. Mahallede kesme taştan avlusu ve son cemaat yeri olan cami ile bitişiğinde 14. yüzyıl tarihli kitabeye sahip bir türbe bulunuyor. Son yıllarda Halfeti?ye olan ilginin artmasında rolü olduğu söylenen ?Kara Gül? dizisi de bu mahallenin yamaçlarında çekilmişti.

    Mahallede kesme taştan avlusu ve son cemaat yeri olan cami ile bitişiğinde 14. yüzyıl tarihli kitabeye sahip bir türbe bulunuyor. Son yıllarda Halfeti?ye olan ilginin artmasında rolü olduğu söylenen ?Kara Gül? dizisi de bu mahallenin yamaçlarında çekilmişti.

  7. 7 KİLOMETRELİK SAHİL YOLU AÇILIYOR Yolu su altında kaldığı için ulaşımın teknelerle sağlanabildiği Çekem Mahallesinin turizme kazandırılması için Halfeti Belediyesinin girişimleriyle yaklaşık 7 kilometrelik yeni bir yol açılıyor. Mahallenin önündeki engel olan dağlar iş makineleriyle oyularak kaya parçaları ve toprak suya dökülerek dolgu yapılıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra oturma alanlarının da olacağı yeni yolda vatandaşların dinlenebileceği ve manzarayı izleyebileceği alanların da olması planlanıyor.

    7 KİLOMETRELİK SAHİL YOLU AÇILIYOR Yolu su altında kaldığı için ulaşımın teknelerle sağlanabildiği Çekem Mahallesinin turizme kazandırılması için Halfeti Belediyesinin girişimleriyle yaklaşık 7 kilometrelik yeni bir yol açılıyor. Mahallenin önündeki engel olan dağlar iş makineleriyle oyularak kaya parçaları ve toprak suya dökülerek dolgu yapılıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra oturma alanlarının da olacağı yeni yolda vatandaşların dinlenebileceği ve manzarayı izleyebileceği alanların da olması planlanıyor.

  8. Havadan ve su altından görüntülenen mahallenin turizme kazandırılacağını söyleyen Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Biz inşallah Çekem Köyündeki o eski yapıların restorasyonunu yaparak orayı adeta bir tatil köyüne dönüştüreceğiz. Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarına rağmen 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Bu yıl da inşallah aynı sayıya ulaşıp hatta geçmeyi de hedefliyoruz? diye konuştu.

    Havadan ve su altından görüntülenen mahallenin turizme kazandırılacağını söyleyen Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Biz inşallah Çekem Köyündeki o eski yapıların restorasyonunu yaparak orayı adeta bir tatil köyüne dönüştüreceğiz. Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarına rağmen 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Bu yıl da inşallah aynı sayıya ulaşıp hatta geçmeyi de hedefliyoruz? diye konuştu.