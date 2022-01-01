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Kar Yağışı Tezgahlarda Balık Fiyatlarını Yükseltti

Doğu Karadeniz?de son bir haftadır etkili olan soğuk ve karlı hava balıkçı tezgâhlarını olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 ay öncesine kadar kilosu 20-25 TL?den satılan istavrit avı azalınca kilosu 50 TL?ye kadar yükseldi.

  1. ÇOĞU BALIKÇI İŞ YERİNİ AÇMADI Trabzon?da balıkçı tezgahlarında bugünlerde balık çeşitlerinin az olması yerini kültür balıklarına bırakırken en pahalı balık ise kilosu 500 TL?den satılan Kalkan Balığı oldu. Çoğu balıkçı esnafı teknelerin kar ve fırtına nedeniyle denize açılamayınca iş yerlerini açmadı.

    ÇOĞU BALIKÇI İŞ YERİNİ AÇMADI Trabzon?da balıkçı tezgahlarında bugünlerde balık çeşitlerinin az olması yerini kültür balıklarına bırakırken en pahalı balık ise kilosu 500 TL?den satılan Kalkan Balığı oldu. Çoğu balıkçı esnafı teknelerin kar ve fırtına nedeniyle denize açılamayınca iş yerlerini açmadı.

  2. "SEZONU NEREDEYSE KAPATTIK" Tezgâhlarda genellikle kültür balıkları ağırlıklı olurken sezon başından beri istikrarlı bir şekilde av veren istavrit bugünlerde azalınca bu durum balıkçı esnafını üzdü. Bu sezon hamsiden sonra istavrit ile ayakta durmaya çalıştıklarını belirten balıkçılar onun da azalmasıyla sezonu neredeyse kapattıklarını söylediler.

    "SEZONU NEREDEYSE KAPATTIK" Tezgâhlarda genellikle kültür balıkları ağırlıklı olurken sezon başından beri istikrarlı bir şekilde av veren istavrit bugünlerde azalınca bu durum balıkçı esnafını üzdü. Bu sezon hamsiden sonra istavrit ile ayakta durmaya çalıştıklarını belirten balıkçılar onun da azalmasıyla sezonu neredeyse kapattıklarını söylediler.

  3. "İSTAVRİT 50 LİRA OLDU" Balıkçı esnaflarında Ahmet Çoğalmış, yaklaşık 1 ay önce kilosunu 20-25 TL?den sattıkları istavriti bugünlerde 40-50 TL?den satmaya başladıklarını belirtti. Çoğalmış, ?Bu sene kışın sert geçmesi balıkçıları olumsuz etkiledi diyebiliriz. İstavritin kilosunu 1 ay önce 15-20 TL idi ancak şimdi fiyatı 40-50 TL arasında seyrediyor. Levrek 85-90 TL, çupra 80 TL, somon 40-60 TL. Sezon bundan sonra pek verimli geçmez." diye konuştu.

    "İSTAVRİT 50 LİRA OLDU" Balıkçı esnaflarında Ahmet Çoğalmış, yaklaşık 1 ay önce kilosunu 20-25 TL?den sattıkları istavriti bugünlerde 40-50 TL?den satmaya başladıklarını belirtti. Çoğalmış, ?Bu sene kışın sert geçmesi balıkçıları olumsuz etkiledi diyebiliriz. İstavritin kilosunu 1 ay önce 15-20 TL idi ancak şimdi fiyatı 40-50 TL arasında seyrediyor. Levrek 85-90 TL, çupra 80 TL, somon 40-60 TL. Sezon bundan sonra pek verimli geçmez." diye konuştu.

  4. "KALKAN BALIĞI 500 LİRA" Tezgahların en pahalı balığı Kalkan olduğunu kaydeden Çoğalmış, ?Kalkan Balığının kilosu 400-500 TL arası. Önümüzdeki günlerde Kalkan Balığı mevsimi başlıyor. En yüksek fiyatı bugün. En ucuz olduğu zamanlar 100-120 TL ?den sattık" sözlerini kullandı.

    "KALKAN BALIĞI 500 LİRA" Tezgahların en pahalı balığı Kalkan olduğunu kaydeden Çoğalmış, ?Kalkan Balığının kilosu 400-500 TL arası. Önümüzdeki günlerde Kalkan Balığı mevsimi başlıyor. En yüksek fiyatı bugün. En ucuz olduğu zamanlar 100-120 TL ?den sattık" sözlerini kullandı.

  5. "ÇEŞİT YOK DENECEK KADAR AZALDI" Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır da ?Tekneler denize açılamayınca balık çeşidi yok denecek kadar azaldı. Tezgahlarımızda genelde kültür balıkları yer alıyor. Ara sıra Samsun taraflarından mezgit geliyor ancak o da pahalı olduğu için pek satılmıyor" dedi.

    "ÇEŞİT YOK DENECEK KADAR AZALDI" Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır da ?Tekneler denize açılamayınca balık çeşidi yok denecek kadar azaldı. Tezgahlarımızda genelde kültür balıkları yer alıyor. Ara sıra Samsun taraflarından mezgit geliyor ancak o da pahalı olduğu için pek satılmıyor" dedi.