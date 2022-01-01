Vücudu Temizleyen 10 Mucize Besin!

Pancar

B3, B6 ve beta karoten deposu olan pancar, demir, magnezyum, çinko ve kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Özellikle karaciğer için de faydalı olan bu besin, vücudun temizlemesini sağlar. Karaciğerin zehirli maddeleri yok etmesi için pancar destek sağlar. Pancarın içerisindeki lif, sindirimi rahatlatır ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.