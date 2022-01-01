En Ucuz Sıfır Otomobiller (Mart Fiyatları)

KREDİ TUTARININ TAŞITIN DEĞERİNE ORANI

Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar kılınırken, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar için oran yüzde sıfır olarak belirlendi.