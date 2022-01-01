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En Ucuz Sıfır Otomobiller (Mart Fiyatları)

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Mart ayında 50 bin TL'lere varan zamlarla birlikte fiyat listeleri de güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar..

  1. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

    Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

  2. VOLKSWAGEN <br> Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 371,300 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 430,600 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

    VOLKSWAGEN
    Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 371,300 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 430,600 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

  3. Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları) - 3 VOLKSWAGEN <br> Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life Fiyatı: 448,300 TL

    Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları) - 3 VOLKSWAGEN
    Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life Fiyatı: 448,300 TL

  4. VOLKSWAGEN <br> Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model Fiyat 398,900 TL

    VOLKSWAGEN
    Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model Fiyat 398,900 TL

  5. SEAT<br> IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 332.000 TL Kampanyalı Fiyatı: 320.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 447.000 TL

    SEAT
    IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 332.000 TL Kampanyalı Fiyatı: 320.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 447.000 TL

  6. SEAT<br> ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Fiyatı 489.000 TL

    SEAT
    ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Fiyatı 489.000 TL

  7. SKODA <br> Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 379.900 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 427.400 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 459.900 TL

    SKODA
    Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 379.900 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 427.400 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 459.900 TL

  8. SKODA <br> Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite Liste Fiyatı 496.400 TL TL

    SKODA
    Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite Liste Fiyatı 496.400 TL TL

  9. CİTROEN <br> C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 340.000 TL 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 454.500 TL 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 465.000 TL

    CİTROEN
    C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 340.000 TL 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 454.500 TL 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 465.000 TL

  10. CİTROEN <br> C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı: 491.500 TL 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 491.500 TL

    CİTROEN
    C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı: 491.500 TL 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 491.500 TL

  11. CİTROEN <br> C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 455.000 TL Kampanyalı Fiyatı: 397.000 TL

    CİTROEN
    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 455.000 TL Kampanyalı Fiyatı: 397.000 TL

  12. CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 471.500 TL

    CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 471.500 TL

  13. DACİA <br> Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı 382.900 TL

    DACİA
    Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı 382.900 TL

  14. DACİA <br> SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 382.900 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 403.000 TL

    DACİA
    SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 382.900 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 403.000 TL

  15. DACİA <br> Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 394.900 TL Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 433.000 TL Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 449.900 TL Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 479.900 TL Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 476.900 TL Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 484.900 TL

    DACİA
    Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 394.900 TL Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 433.000 TL Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 449.900 TL Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 479.900 TL Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 476.900 TL Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 484.900 TL

  16. FIAT<br> EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli <br> Fiyatı: 285.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 265.900 TL 1.4 Fire 95 HPEasy Plus Paketli Manuel Benzinli - 298.700 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 399.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 317.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 481.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 359.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 458.900 TL

    FIAT
    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
    Fiyatı: 285.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 265.900 TL 1.4 Fire 95 HPEasy Plus Paketli Manuel Benzinli - 298.700 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 399.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 317.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 481.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 359.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 458.900 TL

  17. FIAT<br> EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 315.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 402.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 332.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 443.900 TL

    FIAT
    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 315.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 402.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 332.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 443.900 TL

  18. FIAT<br> Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 439.900 TL

    FIAT
    Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 439.900 TL

  19. FIAT<br> Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 325.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 439.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 361.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 465.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 390.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 456.900 TL

    FIAT
    Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 325.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 439.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 361.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 465.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 390.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 456.900 TL

  20. FIAT <br> Egea Cross Wagon 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli Fiyatı: 461.900 TL

    FIAT
    Egea Cross Wagon 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli Fiyatı: 461.900 TL

  21. FİAT <br> PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 361.900 TL 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 387.900 TL 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 454.900 TL 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 469.900 TL

    FİAT
    PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 361.900 TL 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 387.900 TL 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 454.900 TL 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 469.900 TL

  22. FORD<br> Focus Trend X / 4 Kapı / 1.5L Ti-VCT 123PS / 6 İleri Manuel / Benzin Fiyatı 492.700 TL

    FORD
    Focus Trend X / 4 Kapı / 1.5L Ti-VCT 123PS / 6 İleri Manuel / Benzin Fiyatı 492.700 TL

  23. HONDA<br> Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Fiyatı: 382.200 TL City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive 396.100 TL

    HONDA
    Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Fiyatı: 382.200 TL City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive 396.100 TL

  24. HYUNDAİ<br> Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 261.200 TL 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 288.750 TL 1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 300.200 TL 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 314.100 TL

    HYUNDAİ
    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 261.200 TL 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 288.750 TL 1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 300.200 TL 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 314.100 TL

  25. HYUNDAİ <br> Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 308.500 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 354.700 TL 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 364.300 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 384.400 TL 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 397.700 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 389.800 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 394.800 TL

    HYUNDAİ
    Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 308.500 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 354.700 TL 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 364.300 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 384.400 TL 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 397.700 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 389.800 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 394.800 TL

  26. HYUNDAİ <br> 2021 Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 458.500 TL Kampanyalı: 432.357 TL 1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 469.725 TL

    HYUNDAİ
    2021 Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 458.500 TL Kampanyalı: 432.357 TL 1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 469.725 TL

  27. HYUNDAİ<br> Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 357.700 TL 1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 386.000 TL 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 396.700 TL 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 431.700 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 455.900 TL

    HYUNDAİ
    Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 357.700 TL 1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 386.000 TL 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 396.700 TL 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 431.700 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 455.900 TL

  28. KİA <br> PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin Fiyatı: 299.900 TL Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 305.900 TL Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 309.900 TL

    KİA
    PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin Fiyatı: 299.900 TL Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 305.900 TL Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 309.900 TL

  29. KİA <br> RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 309.900 TL Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 364.900 TL Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 439.900 TL Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 459.900 TL

    KİA
    RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 309.900 TL Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 364.900 TL Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 439.900 TL Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 459.900 TL

  30. KİA <br> STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 364.900 TL Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 382.900 TL Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 439.900 TL Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 469.900 TL

    KİA
    STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 364.900 TL Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 382.900 TL Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 439.900 TL Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 469.900 TL

  31. MITSUBISHI <br> Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı - 311.900 TL

    MITSUBISHI
    Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı - 311.900 TL

  32. NİSSAN<br> Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia Fiyatı: 388.800 TL 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia - 446.300 TL 1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 475.900 TL

    NİSSAN
    Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia Fiyatı: 388.800 TL 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia - 446.300 TL 1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 475.900 TL

  33. NİSSAN<br> Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna Fiyatı: 456.300 TL

    NİSSAN
    Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna Fiyatı: 456.300 TL

  34. OPEL <br> 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 379.900 TL 1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 469.900 TL 1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 489.900 TL

    OPEL
    1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 379.900 TL 1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 469.900 TL 1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 489.900 TL

  35. OPEL<br> CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL Fiyatı 449.700 TL

    OPEL
    CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL Fiyatı 449.700 TL

  36. PEUGEOT <br> Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 362.500 TL Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 450.000 TL Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 475.000 TL

    PEUGEOT
    Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 362.500 TL Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 450.000 TL Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 475.000 TL

  37. RENAULT<br> Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 311.000 TL Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 361.000 TL Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 374.000 TL Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 388.000 TL Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 451.900 TL

    RENAULT
    Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 311.000 TL Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 361.000 TL Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 374.000 TL Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 388.000 TL Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 451.900 TL

  38. RENAULT Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 355.000 TL Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 401.900 TL Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 451.900 TL

    RENAULT Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 355.000 TL Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 401.900 TL Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 451.900 TL

  39. RENAULT<br> Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 439.000 TL Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 449.000 TL Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 496.000 TL

    RENAULT
    Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 439.000 TL Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 449.000 TL Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 496.000 TL

  40. SUZUKİ<br> 2021 SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno - Otomatik - Benzinli - 83 PS Liste fiyatı 430.000 TL 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 446.000 TL 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 450.000 TL

    SUZUKİ
    2021 SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno - Otomatik - Benzinli - 83 PS Liste fiyatı 430.000 TL 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 446.000 TL 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 450.000 TL

  41. TOYOTA<br> Corolla 1.5 Vision - Liste fiyatı 381.900 TL COROLLA 1.5 Vision Multidrive S -398.400 TL COROLLA 1.5 Dream -438.350 TL COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 455.850 TL COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 484.850 TL

    TOYOTA
    Corolla 1.5 Vision - Liste fiyatı 381.900 TL COROLLA 1.5 Vision Multidrive S -398.400 TL COROLLA 1.5 Dream -438.350 TL COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 455.850 TL COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 484.850 TL

  42. TOYOTA <br> Yaris 1.0 Vision Liste Fiyatı 330.400 TL 1.5 Dream Multidrive S - 457.150 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 485.350 TL 1.5 Flame Multidrive S 493.150 TL

    TOYOTA
    Yaris 1.0 Vision Liste Fiyatı 330.400 TL 1.5 Dream Multidrive S - 457.150 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 485.350 TL 1.5 Flame Multidrive S 493.150 TL

  43. BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi. Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi. Öte yandan, nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu.

    BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi. Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi. Öte yandan, nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu.

  44. Nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.

    Nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.

  45. KREDİ TUTARI YÜZDE 70'İ AŞAMAYACAK Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.

    KREDİ TUTARI YÜZDE 70'İ AŞAMAYACAK Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.

  46. KREDİ TUTARININ TAŞITIN DEĞERİNE ORANI <br> Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar kılınırken, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar için oran yüzde sıfır olarak belirlendi.

    KREDİ TUTARININ TAŞITIN DEĞERİNE ORANI
    Nihai fatura değeri 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar kılınırken, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar için oran yüzde sıfır olarak belirlendi.