Ünlü Oyuncunun Yeni Mesleği Şaşırttı!
'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Ümit Erdim son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyor. Mide ameliyatı ile 60 kilo vererek, görüntüsüyle bambaşka birine dönüşen Erdim, oyuncu olarak iş bulamayınca pilotluk eğitimine başladı. İşte Ümit Erdim'in yeni hayatı
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Bir dijital platformun davetine katılan Ümit Erdim, ' Oyunculuk geri planda kaldı, bayağı arabacı oldum. Bir taraftan pilotluk devam ediyor. Uçağı tek başıma indirip kaldırabiliyorum' demişti.
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Ümit Erdim 60 kilo verdikten sonra oyuncu olarak iş bulamayınca pilotluk eğitimine başladı.
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Pilotluk dersleri almaya başladı.
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Ümit Erdim daha önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti...
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Eğitimler güzel gidiyor. Tabii ki gökyüzünde olmak müthiş bir duygu.
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Tarifi imkansız. Adrenalin tavan yapıyor.
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Koronavirüs nedeniyle bir aksilik yaşanmaz, ben de çalışkan bir öğrenci olmayı başarırsam belki 2021'in sonlarına doğru okulu bitir, kaptanlık brövesi alabilirim.
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Ümit Erdim'in sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun paylaşımları dikkat çekiyor.
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