Ajda Pekkan Villasına Rekor Fiyat Biçti!
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL?ye satın aldığı villasının değerini yükseltti. Dolar kuruna göre hareket eden Pekkan, göz kamaştıran villasına 75 milyon TL istiyor.
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, bir süredir Sarıyer Bahçeköy'deki villasına alıcı arıyordu.
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2020 yılında satışa çıkardığı villası için ilk olartak 40 milyon TL isteyen Pekkan, satış gerçekleşmeyince 25 milyon TL'ye kadar fiyatı düşürmeyi kabul etmişti.
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Villasını bir türlü satamayan ünlü sanatçı, ev fiyatlarının artması sebebiyle bir dönem satıştan vazgeçti.
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Karantina dönemini evinde geçiren 76 yaşındaki ünlü isim, yeni almak istediği evin fiyatı artınca yeniden harekete geçti.
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Ünlü sanatçı 10 milyon TL'ye satın aldığı lüks villasını tamı tamına 75 milyon TL'ye satmaya hazırlanıyor.
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6 oda, 2 salon ve 3 banyodan oluşan süper lüks villa, 1.5 dönüm arazi üzerinde yer alıyor.
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24 saat güvenliği ve 950 metrekare kullanım alanı olan villanın özel havuzu da bulunuyor.
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Öte yandan evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası da olduğu biliniyor.
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İşte, Ajda Pekkan'ın 75 milyon TL değerindeki süper lüks villası...
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