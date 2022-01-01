Hakkari Sınırına Askeri Sevkiyat

Askeri konvoyun geçtiği güzergahta, havadan helikopterler, karadan da jammer araçlar eskortluk etti.

Hakkari yönünden gelen gelen yaklaşık 20 araçlık konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.

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