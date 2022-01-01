Hakkari Sınırına Askeri Sevkiyat
Hakkari'nin, Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da askeri sevkiyat yoğunluğu yaşandı. İlçe merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.
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Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki kamplarda yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, karadan sınıra askeri sevkiyatlar da hız kazandı.
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Hakkari yönünden gelen gelen yaklaşık 20 araçlık konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.
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Askeri konvoyun geçtiği güzergahta, havadan helikopterler, karadan da jammer araçlar eskortluk etti.
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