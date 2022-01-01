Denize Hafriyat Döken Firmaya Soruşturma
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize hafriyat döktüğü belirlenip, belediye tarafından çalışma izni iptal edilen ve 30 bin lira ceza kesilen inşaat firması hakkında soruşturma başlatıldı.
-
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Mart'ta deniz kenarındaki parselde yürütülen otel inşaatı çalışmasında, iş makineleri ve kamyonlarla deniz doldurulmaya başlandı. Durumu fark edenler, bu anları görüntüleyip Bodrum Belediyesi'ne bildirdi.
-
30 BİN LİRA CEZA KESİLDİ İhbarla bölgeye giden zabıta ekipleri, firmaya hem 30 bin lira para cezası kesti hem de çalışma izinlerini iptal etti.
-
Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmesi için de firma hakkında tutanak tutuldu.
-
"400 KAMYON HAFRİYAT DÖKÜLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİK" Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, 400 kamyon hafriyatın deniz kıyısına döküldüğünü belirlediklerini söyledi. Firma ise belediyenin talebi ile hafriyatı temizleme çalışması başlattı.
-
Belediye yetkilileri, 15 gün boyunca her gün yapılacak rutin kontrol ile denetimlerin süreceğini belirtti.
-
Konuyla ilgili açıklama yapmak istemeyen firmaya 15 gün içerisinde temizlik çalışmalarını tamamlaması durumunda tekrar çalışma onayı verileceği de belirtildi.
-
Öte yandan firma hakkında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
-
-
-
-
-
-