Bergen Filminden Rekor (Box Office Türkiye 18-20 Mart)

Ankara Baro Başkanı istifa etti
Ankara Baro Başkanı istifa etti
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Hak-İş'ten Temmuz'da asgari ücret açıklaması: Maalesef bugün için olumsuz
Hak-İş'ten Temmuz'da asgari ücret açıklaması: Maalesef bugün için olumsuz
Bakanlıktan 'ete yapılan zam hakkında' açıklama
Bakanlıktan 'ete yapılan zam hakkında' açıklama
Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir
Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir
Öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma
Öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti ödenmeye başladı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti ödenmeye başladı
ESK Genel Müdürü: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
ESK Genel Müdürü: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi
Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
Sağlık çalışanlarının özlük hakları Komisyon'da görüşüldü
Sağlık çalışanlarının özlük hakları Komisyon'da görüşüldü
AFAD personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
AFAD personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
Ramazan öncesi zam yarışı!
Ramazan öncesi zam yarışı!
Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak
Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak
Rapor alıp düğüne gitti, tazminattan oldu
Rapor alıp düğüne gitti, tazminattan oldu
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı: İşte detaylar...
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı: İşte detaylar...
Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması
Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması
Bankanın açığını bulan iki kardeş, hesaplarına 16 milyar TL aktardı
Bankanın açığını bulan iki kardeş, hesaplarına 16 milyar TL aktardı
Alım gücü zayıflayınca markalar ucuza 'giriş'ti
Alım gücü zayıflayınca markalar ucuza 'giriş'ti
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Ergün Atalay yanıtladı: Haziran'da asgari ücret görüşmesi olur mu?
Ergün Atalay yanıtladı: Haziran'da asgari ücret görüşmesi olur mu?
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılan 25 kişi ifade verecek
Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılan 25 kişi ifade verecek
Mezar kazdıran yanlış teşhise 30 bin lira tazminat
Mezar kazdıran yanlış teşhise 30 bin lira tazminat
Bursa Valisinden 'deprem' açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Bursa Valisinden 'deprem' açıklaması: Olumsuz bir durum yok

Bergen Filminden Rekor (Box Office Türkiye 18-20 Mart)

Bergen, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirciyle üçüncü hafta sonu seyirci rekorunun yeni sahibi oldu ve 17 günde toplamda 4 milyon seyirciyi aşmayı başardı. Film G.O.R.A. ve Recep İvedik 6 filmlerini geride bıraktı. İşte 18-20 Mart gişe rakamları...

  1. Dilberay 3.362

    Dilberay 3.362

  2. Malazgirt 1071 3.501

    Malazgirt 1071 3.501

  3. İlk Seans: NMSM 12.451

    İlk Seans: NMSM 12.451

  4. Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu 14.121

    Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu 14.121

  5. Ambulans 20.333

    Ambulans 20.333

  6. Neşeli Kanatlar: Büyük Göç 25.348

    Neşeli Kanatlar: Büyük Göç 25.348

  7. Adanış Kutsal Kavga 57.936

    Adanış Kutsal Kavga 57.936

  8. The Batman 105.549

    The Batman 105.549

  9. Kırmızı 105.732

    Kırmızı 105.732

  10. Bergen 720.096

    Bergen 720.096