Bergen Filminden Rekor (Box Office Türkiye 18-20 Mart)
Bergen, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirciyle üçüncü hafta sonu seyirci rekorunun yeni sahibi oldu ve 17 günde toplamda 4 milyon seyirciyi aşmayı başardı. Film G.O.R.A. ve Recep İvedik 6 filmlerini geride bıraktı. İşte 18-20 Mart gişe rakamları...
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Dilberay 3.362
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Malazgirt 1071 3.501
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İlk Seans: NMSM 12.451
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Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu 14.121
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Ambulans 20.333
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Neşeli Kanatlar: Büyük Göç 25.348
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Adanış Kutsal Kavga 57.936
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The Batman 105.549
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Kırmızı 105.732
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Bergen 720.096