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İşte En Sıkıcı Ve En Eğlenceli Meslekler

İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, dünyadaki en sıkıcı bulunan meslekler belirlendi. Essex Üniversitesi tarafından yapılan ve 500?den fazla kişinin incelendiği araştırmaya göre en sıkıcı ve heyecan verici meslekler...

  1. İngiltere?de yapılan yeni bir çalışmaya göre en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları belirlendi. Essex Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları sıralanırken, araştırma Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni akademik dergisinde yayımlandı. <br> İşte en sıkıcı beş meslek grubu:

    İngiltere?de yapılan yeni bir çalışmaya göre en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları belirlendi. Essex Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları sıralanırken, araştırma Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni akademik dergisinde yayımlandı.
    İşte en sıkıcı beş meslek grubu:

  2. 5. BANKACILIK

    5. BANKACILIK

  3. 4. TEMİZLİK

    4. TEMİZLİK

  4. 3. VERGİ/SİGORTA

    3. VERGİ/SİGORTA

  5. 2. MUHASEBE

    2. MUHASEBE

  6. 1. VERİ ANALİZİ

    1. VERİ ANALİZİ

  7. Deneyi yöneten Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Wijnand Van Tilburg, ?Çalışmanın sıkıcı meslek gruplarının yetkin görülmediğini göstermesi benim için ilginçti" derken, ?Muhasebecilerin sıkıcı, ancak etkili ve vergi beyannamenizde iyi bir iş çıkaracak mükemmel kişi olarak görüleceğini düşünürdüm? ifadelerini kullandı. Çalışmada ayrıca, en heyecan verici beş meslek grubu da belirlendi. <br> İşte en heyecan verici beş meslek grubu:

    Deneyi yöneten Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Wijnand Van Tilburg, ?Çalışmanın sıkıcı meslek gruplarının yetkin görülmediğini göstermesi benim için ilginçti" derken, ?Muhasebecilerin sıkıcı, ancak etkili ve vergi beyannamenizde iyi bir iş çıkaracak mükemmel kişi olarak görüleceğini düşünürdüm? ifadelerini kullandı. Çalışmada ayrıca, en heyecan verici beş meslek grubu da belirlendi.
    İşte en heyecan verici beş meslek grubu:

  8. 5. EĞİTİM

    5. EĞİTİM

  9. 4. SAĞLIK

    4. SAĞLIK

  10. 3. GAZETECİLİK

    3. GAZETECİLİK

  11. 2. BİLİM

    2. BİLİM

  12. 1. GÖSTERİ SANATLARI

    1. GÖSTERİ SANATLARI