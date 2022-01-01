İşte En Sıkıcı Ve En Eğlenceli Meslekler

İngiltere?de yapılan yeni bir çalışmaya göre en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları belirlendi. Essex Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları sıralanırken, araştırma Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni akademik dergisinde yayımlandı.

İşte en sıkıcı beş meslek grubu: