İşte Böbrekleri Bitiren Alışkanlıklar!
Dünya genelinde en çok görülen hastalıklardan biri olan böbrekler hakkında uzmanlar ciddi uyarılarda bulundu. Çeşitli sorunlar nedeniyle artan böbrek hastalıkları, yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Kronik olan böbrek hastalıklarının yanı sıra gün içindeki yaşam koşulları da böbreklerin deforme olmasına neden olabilir.
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Şimdilerde günümüzde 2.4 milyon kişide görülen kronik böbrek hastalıkları 2030 yılında yaklaşık 5 milyona ulaşacağı konusunda uzmanlar uyarıda bulundu. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem International Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem Çakır, vücutta bozulan böbrek fonksiyonlarının bir hastalık akabinde ya da bir hastalık sonrası yaşanabileceğinin altını çizdi.
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Çakır, rutin olarak sağlıklı bir insanın bile kan testi yaparak böbreklerini kontrol etmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Çakır, ihmal edildiğinde kronik olmadığı halde bazı alışkanlıkların böbrekleri olumsuz etkilediğini de söyledi.
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Böbrek üstü bezlerinin etkilenmesi durumunda çoklu organ yetmezliğine bile gidecek riskler vardır. Bu yüzden beslenmemize ve diğer alkışkanlıkanlıklarıımıza dikkat çekmek için Çakır, bunları saydı:
BÖBREKLERİ BİTİREN ALIŞKANLIKLAR NELERDİR?
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Dünya genelinde yapılan araştırmalarda böbrek üstü bezlerin fonksiyonel çalışmasını etkileyen en önemli maddenin tuz olduğu kanıtlanmıştır. Tuzun vücutta artırdığı kan basıncı böbrek üstü bezlerinişleyişini yavaşlatır.
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AZ SU İÇİMİ
Böbreklerin olmazsa olmazı sudur. Dünya genelinde kabul görülmüş en sağlıklı su miktarı 2.5 litredir. Bu yüzdne uzmanlar mutlaka bu miktarın tamamlanması gerektiğini belirtiyor.
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OBEZİTE
Aşırı kilo alımı sadece vücut yapısını bozmaz aynı zamanda organları da etkiler. Vücut sağlığında olmazsa olmaz olan organ ise obezitedir. Yapılan araştırmalarda obezite tespit edilen yüzde 80 orandaki hastalarda böbrek rahatsızlığı da tespit edilmiştir.
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YÜKSEK TANSİYON
Böbrek hastalığı aynı zamanda hastalıklarında ortaya çıkmasıan neden olur. Bunlardan biri de Yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyonu tetikleyeci besinlerden uzak durmakta fayda var. Damarların yüksek tansiyon nedeniyle tıkanması böbrek sorunlarına da zemin hazırlar.
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DİYABET
Kan şekeri kontrol altına almadıkça sağlıklı bir vücudun olması neredeyse imkansız hale gelir. Bunların başında da böbrekler gelir. Böbrekler vücudun sıvı oranını düzenler. Bu yüzden diyabet hastalarının gün içinde mutlaka yeterli su tüketimine dikkat etmesi lazım.