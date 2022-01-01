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Dünyanın İlk Dört Kişilik Uçan Taksisi!

Slovakya'da bir mühendislik şirketi tarafından geliştirilen dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi tanıtıldı.

  1. Yarı süper otomobil, yarı hafif uçak aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Araç üç dakikadan daha kısa sürede hava ve kara geçişlerini gerçekleştirebiliyor.

    Yarı süper otomobil, yarı hafif uçak aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Araç üç dakikadan daha kısa sürede hava ve kara geçişlerini gerçekleştirebiliyor.

  2. Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

    Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

  3. Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

    Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

  4. Bu şirketlerden biri olan Slovakya merkezli teknoloji firması AeroMobil, dünyanın ilk 4 koltuklu uçan taksisi" için tarih verdi.

    Bu şirketlerden biri olan Slovakya merkezli teknoloji firması AeroMobil, dünyanın ilk 4 koltuklu uçan taksisi" için tarih verdi.

  5. 2027'DE GÖKLERDE <br> AM NEXT adı verilen aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Hem süper araba hem de hafif hava aracı özelliklerini taşıyan aracın modlar arasında geçişi üç dakikadan az sürüyor.

    2027'DE GÖKLERDE
    AM NEXT adı verilen aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Hem süper araba hem de hafif hava aracı özelliklerini taşıyan aracın modlar arasında geçişi üç dakikadan az sürüyor.

  6. Araç havada yaklaşık 350 kilometre, karadaysa saatte yaklaşık 150 kilometre hızla hareket edebiliyor.

    Araç havada yaklaşık 350 kilometre, karadaysa saatte yaklaşık 150 kilometre hızla hareket edebiliyor.

  7. Fiyatı 1,2 milyon ve 1,5 milyon euro arasında değişen AM NEXT'in diğer özellikleri henüz açıklanmadı.

    Fiyatı 1,2 milyon ve 1,5 milyon euro arasında değişen AM NEXT'in diğer özellikleri henüz açıklanmadı.

  8. Ayrıca uçan taksi sahiplerinin, aracı uçurabilmek için pilotluk lisansına sahip olması gerekiyor.

    Ayrıca uçan taksi sahiplerinin, aracı uçurabilmek için pilotluk lisansına sahip olması gerekiyor.

  9. AeroMobil CEO'su Patrick Hessel, aracın 160 ila 800 kilometre aralığındaki yolculuklar için ideal olduğunu söyledi.

    AeroMobil CEO'su Patrick Hessel, aracın 160 ila 800 kilometre aralığındaki yolculuklar için ideal olduğunu söyledi.

  10. Firma söz konusu araçların tasarımında BMW, Aston Martin, McLaren, Mercedes Benz ve Ferrari'nin mühendis ve tasarımcılarından oluşan bir ekiple çalıştı. Araçların geliştirilmesi, 10 yıldan uzun sürdü.

    Firma söz konusu araçların tasarımında BMW, Aston Martin, McLaren, Mercedes Benz ve Ferrari'nin mühendis ve tasarımcılarından oluşan bir ekiple çalıştı. Araçların geliştirilmesi, 10 yıldan uzun sürdü.

  11. Slovakya'da geliştirilen dört kişilik uçan araba dünyanın ilk uçan taksisi olacak.

    Slovakya'da geliştirilen dört kişilik uçan araba dünyanın ilk uçan taksisi olacak.