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Kara Gömülen Evde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Bitlis'te tek katlı evin çatısındaki karların aşağı inmesinden dolayı içeride mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kentte aralık, ocak ve şubat aylarında yağan kar miktarı toplamda 5,5 metre, sadece mart ayında ise 4 metre 13 santimetre olarak ölçüldü.

  1. Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi?nde bulunan tek katlı evler yoğun kar yağışından dolayı adeta kaybolurken, edinilen bilgiye göre, çatılarda biriken karların düşmesiyle bir aile, evinde mahsur kaldı.

    Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi?nde bulunan tek katlı evler yoğun kar yağışından dolayı adeta kaybolurken, edinilen bilgiye göre, çatılarda biriken karların düşmesiyle bir aile, evinde mahsur kaldı.

  2. Sabah evin kapısını açmak isteyen aile, kar manzarasıyla karşı karşıya kalınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Sabah evin kapısını açmak isteyen aile, kar manzarasıyla karşı karşıya kalınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

  3. İhbar üzerine harekete geçen Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, küreklerle evlerinde mahsur kalan aileyi kurtardı.

    İhbar üzerine harekete geçen Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, küreklerle evlerinde mahsur kalan aileyi kurtardı.

  4. ''KAR KÜTLELERİ EVİ ADETA YUTMUŞTU'' İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, ''Tek katlı evin çatısından inen kar kütleleri evi adeta yutmuş durumdaydı. Ekiplerimiz hemen küreklerle karları temizleyip evin içindeki aileyi kurtardı'' dedi.

    ''KAR KÜTLELERİ EVİ ADETA YUTMUŞTU'' İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, ''Tek katlı evin çatısından inen kar kütleleri evi adeta yutmuş durumdaydı. Ekiplerimiz hemen küreklerle karları temizleyip evin içindeki aileyi kurtardı'' dedi.

  5. Öte yandan Bitlis?te aralık, ocak ve şubat aylarında yağan kar miktarı toplamda 5,5 metre, sadece mart ayında ise 4 metre 13 santimetre olarak ölçüldü.

    Öte yandan Bitlis?te aralık, ocak ve şubat aylarında yağan kar miktarı toplamda 5,5 metre, sadece mart ayında ise 4 metre 13 santimetre olarak ölçüldü.