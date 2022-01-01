Bahar Temizliğinin 10 Püf Noktası

3-ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİYLE TEMİZLEYİN Bahar temizliğinizde, kullandığınız çamaşır makinesinin temizliği de çok önemlidir. Çamaşır makineniz, daima nemli olduğu için, kolayca küflenebilir. Bunu önlemek için, deterjan koyduğunuz kapağı çıkarın ve sıcak sabunlu suda bir süre bekletin. Makinenizin içini temizlemek için de, temizlik yaparken kullandığınız spreyi sıkın ve 15 dakika bekletin. Daha sonra içini temiz bir bezle temizleyin. Bu işlemin ardından, büyük farkı göreceksiniz. Makinenizin içini derinlemesine temizlemek istiyorsanız da, içine iki tane bulaşık makinesi tablesi koyun ve sıcak yıkamada çalıştırın. En etkili sonucu almak için bu işlemleri sırasıyla uygulayın.