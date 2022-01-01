Bahar Temizliğinin 10 Püf Noktası
Bahar geldiyse, evinizi dip bucak temizlemenin ve heryeri yeniden pırıl pırıl hale getirmenin zamanı gelmiş demektir. İki çocuk annesi Demi Morcom (29), 745 bin takipçili TikTok sayfasında, bahar temizliğiyle ilgili 13 ipucunu paylaştı. Siz de bu tüyolar sayesinde evinizi en etkili şekilde temizleyebilirsiniz
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1-LAVANTA YAĞI KULLANIN Bahar temizliği yapmanızın zamanı gelmişse, bazı püf noktalara dikkat etmenizde fayda var. Öncelikle yatak odanızı temirlerken, yatağınıza bir miktar karbonat serpin ve odanızı süpürmeden önce bir saat bekleyin. Karbonat, kötü kokuları emerek yok eder. Yatağınıza birkaç damla lavanta yağı damlatmanız da hem rahat uyumanıza hem de odanın güzel kokmasına yardımcı olur. Yatağınızdaki çıkmayan leker için de halı temizleme solüsyonu kullanın.
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2-YORGANLARINIZI YIKARKEN TENİS TOPU KULLANIN Yorgan ve yastık kılıflarınızı temizlerken, güvendiğiniz bir markanın yumuşatıcısıyla çamaşır makinesinde yıkayın. Kılıfları yıkadıktan sonra durulama ve sıkma programında kurutun. Kurutma makinesinde kurutacaksanız da düşük ayarlı ve yavaş sıkma programını ayarlayın. İşinizi kolaylaştıracak asıl öneri ise, kılıfları kurutucuya atarken, temiz üç tane tenis topunu kılıflarla birlikte kurutuca atın. Bu, kılıfların kurumasına ve kabarık kalmasına yardımcı olacaktır.
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3-ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİYLE TEMİZLEYİN Bahar temizliğinizde, kullandığınız çamaşır makinesinin temizliği de çok önemlidir. Çamaşır makineniz, daima nemli olduğu için, kolayca küflenebilir. Bunu önlemek için, deterjan koyduğunuz kapağı çıkarın ve sıcak sabunlu suda bir süre bekletin. Makinenizin içini temizlemek için de, temizlik yaparken kullandığınız spreyi sıkın ve 15 dakika bekletin. Daha sonra içini temiz bir bezle temizleyin. Bu işlemin ardından, büyük farkı göreceksiniz. Makinenizin içini derinlemesine temizlemek istiyorsanız da, içine iki tane bulaşık makinesi tablesi koyun ve sıcak yıkamada çalıştırın. En etkili sonucu almak için bu işlemleri sırasıyla uygulayın.
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4-PERDE TEMİZLERKEN KARBONAT KULLANIN Perdeler daima toz toplayıcıdır ve temizlemesi en zor kısımlardan biridir. Kullanma talmatınıza göre perdelerinizi, çamaşır makinesinde, yumuşatıcı yardımıyla uzun programda yıkayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kirli perdelerinizi, su dolu bir kovada, bir yemek karşığı karbonat ve birkaç damla limon yağı karışımı ekleyerek bekleyebilirsiniz.
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5-ÇEKMECELERİNİZİ TEMİZLEYİN Çekmeceler de en çok kirlenen ve toz toplayan yerlerdendir. Çünkü devamlı bir eşya koyarız ve düzenlemek için asla uğraşmayız. Çekmecelerinizi, önce tamamen boşaltın ve ardından bir fırça ve ıslak bez yardımıyla her yerini temizleyin. Dolap çekmecelerinizi dezenfekte ederken, mini süpürgeniz varsa yardım alabilirsiniz.
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6-KOLTUK LEKELERİNİ SIVI LEKE ÇIKARICIYLA TEMİZLEYİN Koltuk ve sandalyelerinizi temizlemeniz bahar temizliğinin önemli püf noktalarından. Çünkü bu eşyalar da daima kullanılıyor ve kirleneniyor. Koltuklarınızın tozunu öncelikle, tüy bırakmayan ruloyla alabilirsiniz. Daha etkili çözüm için, süpüegenizle toz alabilirsiniz. Leke çıkarıcı deterjan kullanarak, ıslak bir bezle silmeniz de etkili olacaktır. Çıkmayan ve ağır lekeler de, halı temizleme solüsyonu veya yağ çözücü kullanın.
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7- HALILARI SİLECEKLE TEMİZLEYİN Etkili bir bahar temizliği için halılarınızı temizlemeniz şart. Halılar en çok toz toplayan, kirlenen ve hatta odanızın tozlanmasına da neden olan eşyalardır. Halıları, güvenilir bir markanın halı temizleyicisiyle temizlrken, silecek kullanın. Bu, işinizi kolaylaştıracak. Halı spreyi, karbonat ve bazı esansiyal yağlar da işinize yarayabilir.
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8-PANJURLARI ESKİ BİR ÇORAPLA TEMİZLEYİN Evinizde kirlene ve rengi tozdan koyulaşan panjurlarınız varsa temizlemenizin vakti geldi. Bunun için eski kullanmadığınız bir çoraba ya da eldivene ihtiyacınız olacak. Bunları kullanarak, panjurlarınızın her yerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Parmaklarınız, normal bir toz bezinin ulaşamadığı yerlere ulaşacak ve en etkili şekilde temizleyeceksiniz.
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9-FIRIN VE OCAK TEMİZLİĞİ Fırın ve ocağınız sık kullanılan eşyalar olduğu için daha çabuk kirlenir. Derinlemesine temizlik için, yağlı kısımları önce 10 dakika sıcak suda bekletin, daha sonra yağ çözücü ve deterjan yardımıyla bezle silin. Bu işlemi bir kaç defa yapabilirsiniz, çünkü kuru yağ lekelerinin çıkması kolay değildir.
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10-KALORİFER TEMİZLİĞİ Kaloriferlerinizin temizliği ısınmanız açısından da çok önemlidir. Bu, ısıyı daha iyi ve ekonomik kullanmanızı sağlar. Kaloriferin iç kısımlarını temizlerken kirli sudan arındırmayı unutmayın; kurularken ve temizlerken saç kurutma makinesinden yararlanabilirsiniz. Islak bez yardımıyla da genel temizlik yapabilirsiniz.