Covid-19 Geçirenlerin Diyabet Riski

Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Bakanlık, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor
Bakanlık, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor
Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?
Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?
Vaka sayıları açıklandı: 15 bin 303 yeni vaka, 68 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 15 bin 303 yeni vaka, 68 vefat
Tarım Kredi Marketlerinde ne kadar zam yapıldı?
Tarım Kredi Marketlerinde ne kadar zam yapıldı?
Telegram'dan gelen linke tıkladı, kendini cezaevinde IŞİD koğuşunda buldu
Telegram'dan gelen linke tıkladı, kendini cezaevinde IŞİD koğuşunda buldu
Bakanlıktan 'Gördes'te çevre kirliliği' iddialarına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'Gördes'te çevre kirliliği' iddialarına ilişkin açıklama
Adli muayene için getirilen 2 şüphelinin saldırdığı doktor yaralandı
Adli muayene için getirilen 2 şüphelinin saldırdığı doktor yaralandı
Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacağız
Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacağız
Tarihi eser kaçakçılığında Başsavcılıktan 5 kişinin serbest bırakılmasına itiraz
Tarihi eser kaçakçılığında Başsavcılıktan 5 kişinin serbest bırakılmasına itiraz
Muhtar maaşlarını da yükselten 41 maddelik teklif Meclis'te
Muhtar maaşlarını da yükselten 41 maddelik teklif Meclis'te
Valilikten Türkiye rekoru kıran 'promosyon' anlaşması
Valilikten Türkiye rekoru kıran 'promosyon' anlaşması
İzmir'de 350 gram susamlı pide 6 lira
İzmir'de 350 gram susamlı pide 6 lira
Görevine son verilen Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer'den açıklama
Görevine son verilen Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer'den açıklama
'Araştırma üniversitelerinde oran sınırlaması kaldırıldı'
'Araştırma üniversitelerinde oran sınırlaması kaldırıldı'
Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında rahmetle anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında rahmetle anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!
Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor
Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 5'i aktif kamu çalışanı 9 gözaltı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 5'i aktif kamu çalışanı 9 gözaltı
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Covid-19 Geçirenlerin Diyabet Riski

ABD?de yapılan ve yaklaşık 9 milyon hastanın verilerinin incelendiği çalışmada, corona virüs atlatan kişilerin diyabet geliştirme riskinin olduğu belirtildi.

  1. ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, corona virüs atlatan kişilerin nasıl etkilendiklerine dair yeni bulgular ortaya çıktı. VA Saint Louis Health Care System'de yapılan çalışmada, Covid-19'dan kurtulanların, iyileştikten bir yıl sonrasında diyabet olma riskinin arttığı belirtildi.

    ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, corona virüs atlatan kişilerin nasıl etkilendiklerine dair yeni bulgular ortaya çıktı. VA Saint Louis Health Care System'de yapılan çalışmada, Covid-19'dan kurtulanların, iyileştikten bir yıl sonrasında diyabet olma riskinin arttığı belirtildi.

  2. Corona virüs atlatan kişilere diyabet teşhisi konma olasılığının yüzde 40 daha fazla olduğu belirtilen çalışmada, virüsü atlatan her 100 kişiden 1?inin diyabet geliştirme riskinin oluştuğu aktarıldı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, geçtiğimiz gün itibarıyla ABD'de 79,5 milyon kişiye Covid-19 bulaşırken, araştırmanın bulgularına göre 795 bin yeni diyabet teşhisi olabileceği anlamına geliyor.

    Corona virüs atlatan kişilere diyabet teşhisi konma olasılığının yüzde 40 daha fazla olduğu belirtilen çalışmada, virüsü atlatan her 100 kişiden 1?inin diyabet geliştirme riskinin oluştuğu aktarıldı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, geçtiğimiz gün itibarıyla ABD'de 79,5 milyon kişiye Covid-19 bulaşırken, araştırmanın bulgularına göre 795 bin yeni diyabet teşhisi olabileceği anlamına geliyor.

  3. VA Saint Louis Sağlık Sisteminde AR-GE şefi ve çalışmanın baş yazarı Dr. Ziyad Al-Aly verdiği demeçte, "Covid-19 sadece akut etkilerle ilgili değil. Bu hastalık, birçok insanı bir ömür boyu uğraşmak zorunda kalacakları uzun vadeli sağlık sonuçlarıyla baş başa bırakacak? diye konuştu.

    VA Saint Louis Sağlık Sisteminde AR-GE şefi ve çalışmanın baş yazarı Dr. Ziyad Al-Aly verdiği demeçte, "Covid-19 sadece akut etkilerle ilgili değil. Bu hastalık, birçok insanı bir ömür boyu uğraşmak zorunda kalacakları uzun vadeli sağlık sonuçlarıyla baş başa bırakacak? diye konuştu.

  4. Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayımlanan çalışma için ekip, 1 Mart 2020 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında ABD Bakanlığı'ndan alınan hasta verilerini inceledi. Covid-19 testi pozitif çıkan 181 binden fazla hastayı, aynı dönemde enfekte olmayan 4,1 milyondan fazla hastayla karşılaştıran araştırmacılar, verileri ayrıca 2018 ve 2019'da hastanede tedavi edilen 4.28 milyon hastayla da karşılaştırıldı.

    Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayımlanan çalışma için ekip, 1 Mart 2020 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında ABD Bakanlığı'ndan alınan hasta verilerini inceledi. Covid-19 testi pozitif çıkan 181 binden fazla hastayı, aynı dönemde enfekte olmayan 4,1 milyondan fazla hastayla karşılaştıran araştırmacılar, verileri ayrıca 2018 ve 2019'da hastanede tedavi edilen 4.28 milyon hastayla da karşılaştırıldı.

  5. Al-Aly, ekibin başlangıçta artan riskin yalnızca obezite gibi diyabet için risk faktörleri olan kişilerde görüleceğini düşündüğünü, ancak bulguların riskin tüm gruplarda belirgin olduğunu gösterdiğini söyledi. Hiçbiri kanıtlanmamış veya çürütülmemiş olsa da, Covid-19?un diyabet riskini nasıl artırdığına dair birkaç teori olduğunu da sözlerine ekledi.

    Al-Aly, ekibin başlangıçta artan riskin yalnızca obezite gibi diyabet için risk faktörleri olan kişilerde görüleceğini düşündüğünü, ancak bulguların riskin tüm gruplarda belirgin olduğunu gösterdiğini söyledi. Hiçbiri kanıtlanmamış veya çürütülmemiş olsa da, Covid-19?un diyabet riskini nasıl artırdığına dair birkaç teori olduğunu da sözlerine ekledi.

  6. Çalışmanın bulgularının Covid-19 enfeksiyonunun uzun vadeli sağlık sonuçlarına yol açabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunduğunu belirten Al-Aly, çoğu insanın corona virüs sonrası uzun süreli sağlık etkilerini düşündüğünde, nefes darlığı, konsantrasyon güçlüğü ve uyku bozuklukları yaşadığını düşündüklerini söyledi.

    Çalışmanın bulgularının Covid-19 enfeksiyonunun uzun vadeli sağlık sonuçlarına yol açabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunduğunu belirten Al-Aly, çoğu insanın corona virüs sonrası uzun süreli sağlık etkilerini düşündüğünde, nefes darlığı, konsantrasyon güçlüğü ve uyku bozuklukları yaşadığını düşündüklerini söyledi.