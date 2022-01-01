Dünya Yıldızının Özel Jetine Yıldırım Çarptı!
Güney Amerika turnesi için kendi özel jetiyle yolculuk yapan Miley Cyrus ve ekibi korku dolu anlar yaşadı. Cyrus, yolculuk yaptığı sırada özel jetine yıldırım çarptı.
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29 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Miley Cyrus ve ekibi ölümden döndü. ABD'li oyuncu ve şarkıcı Cyrus, pandeminden dolayı sürekli olarak ertelediği turnesini bu yıl gerçekleştirmek istedi.
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Ekibiyle beraber kendine ait olan özel jetle yolculuk yapan Cyrus, havada korku dolu anlar yaşadı. Cyrus, Paraguay'ın başkenti Asunción'a gitmek için tercih ettiği özel jetine yıldırım çarptı.
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Acil iniş yapan jetten ekibiyle beraber inen Cyrus, yaşadığı korkuyu Instagram hesabından anlattı.
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En son Arjantin'de olan şarkıcı bir süre ara verip devam edeceklerini duyurdu.
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