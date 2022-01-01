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Güngören'de Gence Saldıran Pitbull Sahibinden Alınarak Barınağa Getirildi

İstanbul Güngören'de Çarşamba günü akşam saatlerinde bir gence saldıran pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından sahibinden alınarak hayvan barınağına getirildi.

  1. İstanbul'un Güngören ilçesinde sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, yoldaki bir kişiyi pantolonundan ısırıp bir süre bırakmadı. Sahibi köpeği ipinden çekip güçlükle bıraktırabildi.

    İstanbul'un Güngören ilçesinde sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, yoldaki bir kişiyi pantolonundan ısırıp bir süre bırakmadı. Sahibi köpeği ipinden çekip güçlükle bıraktırabildi.

  2. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gencin çığlıkları mahalleyi inletti. Sahibinin gözaltına alındığı, ısırılan gencin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gencin çığlıkları mahalleyi inletti. Sahibinin gözaltına alındığı, ısırılan gencin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

  3. Güngören?de gence saldıran pitbull sahibinden alınarak barınağa getirildi - 3 EVDE 2 PİTBULL BULUNDU Güngören Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri ise olayın ardından köpeğin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Emniyet güçleriyle kişinin evine giden ekipler burada başka bir pitbullun daha olduğunu gördü.

    Güngören?de gence saldıran pitbull sahibinden alınarak barınağa getirildi - 3 EVDE 2 PİTBULL BULUNDU Güngören Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri ise olayın ardından köpeğin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Emniyet güçleriyle kişinin evine giden ekipler burada başka bir pitbullun daha olduğunu gördü.

  4. 2 köpek de dün akşam saatlerinde sahibinden alınarak belediyenin hayvan barınağına getirildi. Tedavi altına alınan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu ve kısırlaştırıldıktan sonra barınakta bakılmaya devam edecekleri öğrenildi.

    2 köpek de dün akşam saatlerinde sahibinden alınarak belediyenin hayvan barınağına getirildi. Tedavi altına alınan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu ve kısırlaştırıldıktan sonra barınakta bakılmaya devam edecekleri öğrenildi.

  5. SALDIRGAN DEĞİLLER YETİŞRİLME TARZI ÖNEMLİ Köpeklere ilişkin bilgi veren Güngören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yakup Gündüz, ?Olayın ardından kşiyi bulduk adresine giderek 2 pitbullu teslim aldık" dedi. Pitbull cinsi köpeklerin aslında saldırgan olmadıklarını belirten Gündüz, "Aslında genetik olarak tehlikeli değiller ama yetiştirilme tarzına bağlı olarak saldırganlık gösterebiliyor. Bizler burada hem hayvanlara bakıyoruz hem de kısırlaştırıyoruz? diye konuştu.

    SALDIRGAN DEĞİLLER YETİŞRİLME TARZI ÖNEMLİ Köpeklere ilişkin bilgi veren Güngören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yakup Gündüz, ?Olayın ardından kşiyi bulduk adresine giderek 2 pitbullu teslim aldık" dedi. Pitbull cinsi köpeklerin aslında saldırgan olmadıklarını belirten Gündüz, "Aslında genetik olarak tehlikeli değiller ama yetiştirilme tarzına bağlı olarak saldırganlık gösterebiliyor. Bizler burada hem hayvanlara bakıyoruz hem de kısırlaştırıyoruz? diye konuştu.

  6. Güngören?de gence saldıran pitbull sahibinden alınarak barınağa getirildi - 6 PİTBULL KISIRLAŞTIRILMAMIŞ VE KAYITLI DEĞİL Sahibine para cezası kesileceğini aktaran Gündüz, ?Daha sonra çıkan 7322 sayılı kanuna göre 14 Ocak?a kadar bu hayvanların kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması gerekiyordu. Şu anda ilçemizde 63 adet kayıtlı tehlikeli ırk dediğimiz köpek bulunuyor. Ancak vatandaşların çoğu getirmiyor bu tehlike arz ediyor" sözlerini kullandı.

    Güngören?de gence saldıran pitbull sahibinden alınarak barınağa getirildi - 6 PİTBULL KISIRLAŞTIRILMAMIŞ VE KAYITLI DEĞİL Sahibine para cezası kesileceğini aktaran Gündüz, ?Daha sonra çıkan 7322 sayılı kanuna göre 14 Ocak?a kadar bu hayvanların kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması gerekiyordu. Şu anda ilçemizde 63 adet kayıtlı tehlikeli ırk dediğimiz köpek bulunuyor. Ancak vatandaşların çoğu getirmiyor bu tehlike arz ediyor" sözlerini kullandı.

  7. Gündüz, tehlikeli ırkların kayıt altında olsa dahi vatandaşların yoğun olduğu alanlara çıkarılmaması gerektiğini söyledi. Gündüz, "Gezdirilmek istense de tasma ve ağızlık mutlaka olmalıdır aksi takdirde suç teşkil etmektedir. Kanun bu şekilde kayıt altında olmayan tehlikeli ırklara el konulmasını ve 15 bin lira para cezası uygulanmasını öngörmektedir? dedi.

    Gündüz, tehlikeli ırkların kayıt altında olsa dahi vatandaşların yoğun olduğu alanlara çıkarılmaması gerektiğini söyledi. Gündüz, "Gezdirilmek istense de tasma ve ağızlık mutlaka olmalıdır aksi takdirde suç teşkil etmektedir. Kanun bu şekilde kayıt altında olmayan tehlikeli ırklara el konulmasını ve 15 bin lira para cezası uygulanmasını öngörmektedir? dedi.

  8. Güngören?de gence saldıran pitbull sahibinden alınarak barınağa getirildi - 8 HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYECEK Köpekleri teslim alırken sakinleştirici yaptıklarını belirten Gündüz, güvenli bir şekilde sahibinden alınan hayvanların barınağa getirildiğini, ikisini de kısırlaştırıp bakmaya devam edeceklerini ifade etti. Sakinleştirici iğnenin yan etkisiyle şu anda hayvanın titrediğini söyleyen Gündüz, ?Vatandaşların içi rahat olsun sokağa salmayacağız ve kayıtlı olmadığı için hayvanları sahibine de geri vermeyeceğiz? ifadelerini kullandı.

    Güngören?de gence saldıran pitbull sahibinden alınarak barınağa getirildi - 8 HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYECEK Köpekleri teslim alırken sakinleştirici yaptıklarını belirten Gündüz, güvenli bir şekilde sahibinden alınan hayvanların barınağa getirildiğini, ikisini de kısırlaştırıp bakmaya devam edeceklerini ifade etti. Sakinleştirici iğnenin yan etkisiyle şu anda hayvanın titrediğini söyleyen Gündüz, ?Vatandaşların içi rahat olsun sokağa salmayacağız ve kayıtlı olmadığı için hayvanları sahibine de geri vermeyeceğiz? ifadelerini kullandı.