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Küçükçekmece'de Çocukları Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla mahallelinin dövdüğü şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  1. İstanbul'un Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

    İstanbul'un Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

  2. Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.

    Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.

  3. Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

    Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

  4. TUTUKLANDI <br> Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.