Küçükçekmece'de Çocukları Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla mahallelinin dövdüğü şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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İstanbul'un Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.
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Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.
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Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
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TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.