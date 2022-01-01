Baharı Kabusa Çeviren Alerjiyi Yönetmenin Yolları
Alerjisi olanlar için kamp, yürüyüş ve yeşil alan gibi açık hava aktivitelerine yönelmek polenler nedeniyle oldukça risklidir. İşte ilkbaharın keyfini açık havada çıkarırken dikkat etmeniz gerekenler...
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Bahar aylarının gelmesiyle, çocuk ve yetişkinlerinlerde alerjik durumlar etkisini göstermeye başlıyor. Çocuk Alerji, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Alerji Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, bahar aylarında alerjenlerle savaşmanız için 10 ipucu açıkladı. Bu yöntemlerle, baharın keyfini açıkhavada rahatça çıkarabilir, alerjinin etkilerinden korunabilirsiniz.
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1-KIYAFETLERİNİZİ AÇIK HAVADA KURUTMAYIN Polenlere karşı alerjinin, bronşlarda alerjik astım, burunda alerjik rinit ve gözlerde göz alerjisi şeklinde kendisini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Akçay, kıyafetlerinizi açık havada kurutmayın uyarısı yaptı. Akçay'a göre dışarıda giyilen giysilerinizi eve geldiğinizde değiştirmeniz ve temizlemeniz gerekiyor. Kıyafetleri, dışarıda bir alan yerine kurutma makinesinde kurutun. Mümkünse ılık bir duş alın, burnunuzu su ile gargara yapın, özellikle saçlarınızın yıkanması saçlara yapışan polenlerin temizlenmesi açısından önemli. Çünkü polen, elyaflara kolayca yerleşebilir ve daha sonra çamaşırları giydiğinizde semptomları tetikleyebilir.
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2-AÇIK HAVADA ŞAPKA VE GÖZLÜK KULLANIN Alerjiyle mücadelede başarılı olmak için başınıza şapka, gözlerinize polen girmesini önlemek için güneş gözlüğü takın. Özellikle, bahar aylarında dışarı çıkarken maske kullanın ve gözlerinizin yan kısımlarını kapatan güneş gözlüğü kullanın.
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3-SİGARADAN KAÇININ Sigara kullanımı tıkalı, akan ve kaşıntılı burnu ve gözlerin sulanmasını tetikler. Açık havada vakit geçirirken sigara içilen ortamlardan uzak durun, sigara içilmeyen kolektif dış mekanları, otel odalarını ya da restoranları seçin. Öte yandan, odun yanan şömine ateşinden çıkan duman ve aerosol spreyler gibi semptomlarınızı artıracak duman türlerinden de kaçının.
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4-HAVA DURUMUNU TAKİP EDİN Yerel hava durumunu takip edin. Daha yüksek polen oluşumuna neden olan yüksek ısının olduğu günler, fırtına sırasında oluşan rüzgarı fark ederek önlem alın. Covid-19 döneminde kullanılan maskeler, polenle teması önemli derece azaltır. Bu günler, muhtemelen 'fırtına astımı' olarak bilinen bir fenomene neden olabilir. Astım hastaları, özellikle fırtınadan sonra dışarı çıkarsa şiddetli reaksiyonlar gösterebilirler.
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5-BURNUNUZU TEMİZLEYİN Burnunuzu su ile sık sık gargara yapın, burun temizleme kitleri kullanın. Burun içinin yıkanması için fizyolojik tuzlu su solüsyonları (1 litre suya 1 çay kaşığı tuz) ve daha yoğun tuzlu su solüsyonları (1 litre suya 2 çay kaşığı tuz) kullanın.
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6-YÜRÜYÜŞ İÇİN SABAH SAATLERİNİ TERCİH ETMEYİN En yüksek polen sayısı genellikle, sabah güneş doğmaya başladığında olur. Yürüyüş için öğleden sonra veya akşam geç saatlerini tercih edin.
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7-HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI KULLANIN Taşınabilir filtreli hava temizleme cihazı kullanın. Hepa filtreli bir elektrik süpürgesiyle düzenli olarak evinizi süpürün. Arabanızdaki ve evinizdeki klimanın polen filtrelerini sıklıkla değiştirin. Alerjiyi yenmek için doğru zamanda açık hava egzersizleri yapın.
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8-ARABA FİLTRELERİNİ DEĞİŞTİRİN Arabalardaki en iyi filtreler bile eskir ve dış havadaki küçük parçacıklar filtreleme etkisini azaltır. Polen alerjiniz varsa, araba filtrenizi iki yılda bir değiştirin.
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9-ETKİLİ MASKE KULLANIN Pandemi dönemi maske kullanımı arttığı için, birçok insanın polenlerle temas azaldı ve daha az alerjik semptom yaşandı. Özellikle polenlerin fazla olduğu günlerde maske takın. Egzersiz yaparken de maske kullanın.
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10-NAZAL MERHEM, TOZ VE YAĞ KULLANIN Merhemler, tozların veya yağların nazal mukozaya uygulanması, bunların burun içine emilen polenleri püskürtmek veya alerjenlerinin mukoza zarlarına girmesini önlemek için bariyer görevi görür. Böylece reaksiyonları ve semptomları önler. Açık havada kaldığınız sürede polen alerjiniz varsa, burnunuzun etrafına bu merhemlerden sürün.