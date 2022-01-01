Baharı Kabusa Çeviren Alerjiyi Yönetmenin Yolları

1-KIYAFETLERİNİZİ AÇIK HAVADA KURUTMAYIN Polenlere karşı alerjinin, bronşlarda alerjik astım, burunda alerjik rinit ve gözlerde göz alerjisi şeklinde kendisini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Akçay, kıyafetlerinizi açık havada kurutmayın uyarısı yaptı. Akçay'a göre dışarıda giyilen giysilerinizi eve geldiğinizde değiştirmeniz ve temizlemeniz gerekiyor. Kıyafetleri, dışarıda bir alan yerine kurutma makinesinde kurutun. Mümkünse ılık bir duş alın, burnunuzu su ile gargara yapın, özellikle saçlarınızın yıkanması saçlara yapışan polenlerin temizlenmesi açısından önemli. Çünkü polen, elyaflara kolayca yerleşebilir ve daha sonra çamaşırları giydiğinizde semptomları tetikleyebilir.