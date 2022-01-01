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Araştırma: Günde İki İla Üç Fincan Kahve İçmek...

Avustralya?da kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Çalışmada günde iki ila üç fincan kahvenin kalbe iyi gelebileceği belirtildi. Araştırmanın bulgularında kalp rahatsızlığı olan kişilerin sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak kahve içebileceği vurgulandı.

  1. Avustralya?da yapılan yeni bir araştırma, günlük kahve tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Yapılan çalışmada, günde iki veya üç fincan kahve içmenin kalp hastalığı veya ölüm riskinin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüldü.

    Avustralya?da yapılan yeni bir araştırma, günlük kahve tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Yapılan çalışmada, günde iki veya üç fincan kahve içmenin kalp hastalığı veya ölüm riskinin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüldü.

  2. Araştırmanın bulgularında, bu olumlu ilişkinin kardiyovasküler hastalığı olan veya olmayan kişiler için geçerli olduğu belirtilirken, kahvenin yeni veya kötüleşen kalp hastalığına bağlı olmadığını ve aslında kalbe iyi gelebileceği belirtildi.

    Araştırmanın bulgularında, bu olumlu ilişkinin kardiyovasküler hastalığı olan veya olmayan kişiler için geçerli olduğu belirtilirken, kahvenin yeni veya kötüleşen kalp hastalığına bağlı olmadığını ve aslında kalbe iyi gelebileceği belirtildi.

  3. Araştırmacılar, bulgularının kalp rahatsızlığı olan kişilerin sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak kahve içmesine izin verdiğini söyledi.

    Araştırmacılar, bulgularının kalp rahatsızlığı olan kişilerin sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak kahve içmesine izin verdiğini söyledi.

  4. Avustralya, Melbourne'deki Alfred Hastanesi ve Baker Kalp Enstitüsü'nde aritmi araştırması başkanı ve çalışmanın kıdemli yazarı Peter Kistler, "Kahve kalp atış hızını hızlandırabileceğinden, bazı insanlar onu içmenin belirli kalp sorunlarını tetikleyebileceğinden veya kötüleştirebileceğinden endişe ediyor? derken, ?Verilerimiz, günlük kahve alımının caydırılmaması gerektiğini, bunun yerine kalp hastalığı olan ve olmayan insanlar için sağlıklı bir diyetin parçası olarak dahil edilmesi gerektiğini gösteriyor? dedi.

    Avustralya, Melbourne'deki Alfred Hastanesi ve Baker Kalp Enstitüsü'nde aritmi araştırması başkanı ve çalışmanın kıdemli yazarı Peter Kistler, "Kahve kalp atış hızını hızlandırabileceğinden, bazı insanlar onu içmenin belirli kalp sorunlarını tetikleyebileceğinden veya kötüleştirebileceğinden endişe ediyor? derken, ?Verilerimiz, günlük kahve alımının caydırılmaması gerektiğini, bunun yerine kalp hastalığı olan ve olmayan insanlar için sağlıklı bir diyetin parçası olarak dahil edilmesi gerektiğini gösteriyor? dedi.

  5. Kistler, "Kahve içmenin ya nötr bir etkiye sahip olduğunu ya da kalp sağlığına yararları ile ilişkili olduğunu gördük" ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, günde bir fincandan altı fincana kadar değişen farklı kahve tüketim düzeylerine bakmak için yarım milyondan fazla insanın sağlık bilgilerini içeren büyük bir veri tabanı olan UK Biobank çalışmasından elde edilen verileri kullandılar.

    Kistler, "Kahve içmenin ya nötr bir etkiye sahip olduğunu ya da kalp sağlığına yararları ile ilişkili olduğunu gördük" ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, günde bir fincandan altı fincana kadar değişen farklı kahve tüketim düzeylerine bakmak için yarım milyondan fazla insanın sağlık bilgilerini içeren büyük bir veri tabanı olan UK Biobank çalışmasından elde edilen verileri kullandılar.

  6. Araştırma: Günde iki ila üç fincan kahve kalbe iyi geliyor - 6 Bu veriyi de kalp ritmi sorunları, kardiyovasküler hastalık, kalp yetmezliği ve felç ve hem kardiyovasküler hastalığı olan hem de olmayan kişilerde toplam ve kalple ilgili ölümlerle ilgili olarak analiz ettiler. Çalışmada, 10 yıllık takip sırasında kahve içmenin kalp hastalığı veya felç gelişiminde bir rol oynayıp oynamadığını görmek için bilinen kalp hastalığı olmayan 382 bin 535 kişiden gelen veriler de incelenirken, genel olarak günde iki ila üç fincan kahve içmenin en büyük fayda ile ilişkili olduğunu ve koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kalp ritmi sorunu veya herhangi bir nedenle ölme riskinin yüzde 10-15 daha düşük olduğu tespit edildi.

    Araştırma: Günde iki ila üç fincan kahve kalbe iyi geliyor - 6 Bu veriyi de kalp ritmi sorunları, kardiyovasküler hastalık, kalp yetmezliği ve felç ve hem kardiyovasküler hastalığı olan hem de olmayan kişilerde toplam ve kalple ilgili ölümlerle ilgili olarak analiz ettiler. Çalışmada, 10 yıllık takip sırasında kahve içmenin kalp hastalığı veya felç gelişiminde bir rol oynayıp oynamadığını görmek için bilinen kalp hastalığı olmayan 382 bin 535 kişiden gelen veriler de incelenirken, genel olarak günde iki ila üç fincan kahve içmenin en büyük fayda ile ilişkili olduğunu ve koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kalp ritmi sorunu veya herhangi bir nedenle ölme riskinin yüzde 10-15 daha düşük olduğu tespit edildi.

  7. Günde bir fincan kahve içen kişilerde ise felç veya kalple ilgili ölüm riskinin en düşük olduğu vurgulandı. Yeni kalp ritmi sorunlarında ise, günde iki ila üç fincan kahve içenlerde en fazla fayda görülürken, bu miktarın üzerinde veya altında içenlerde daha az fayda tespit edildiği aktarıldı.

    Günde bir fincan kahve içen kişilerde ise felç veya kalple ilgili ölüm riskinin en düşük olduğu vurgulandı. Yeni kalp ritmi sorunlarında ise, günde iki ila üç fincan kahve içenlerde en fazla fayda görülürken, bu miktarın üzerinde veya altında içenlerde daha az fayda tespit edildiği aktarıldı.

  8. İngiliz Kalp Vakfı'nda kalp sağlığı diyetisyeni Tracy Parker ise araştırma ile ilgili, "Bu araştırma, günde birkaç fincan kahve içmenin kalp sağlığınızı etkilememesi gerektiğini öne sürüyor. Sabahları kahvaltıdan hoşlanan herkes için harika bir haber? dedi.

    İngiliz Kalp Vakfı'nda kalp sağlığı diyetisyeni Tracy Parker ise araştırma ile ilgili, "Bu araştırma, günde birkaç fincan kahve içmenin kalp sağlığınızı etkilememesi gerektiğini öne sürüyor. Sabahları kahvaltıdan hoşlanan herkes için harika bir haber? dedi.

  9. Parker, ?Kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yolu, ne kadar kahve içtiğinize odaklanmak yerine sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir? ifadelerini kullanırken, ?Kahvenizi nasıl içtiğiniz de önemlidir. Eklenen şuruplar, şeker, krema veya büyük sütlü kahvelerin tümü şeker, kalori ve doymuş yağ açısından birikebilir? diye konuştu.

    Parker, ?Kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yolu, ne kadar kahve içtiğinize odaklanmak yerine sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir? ifadelerini kullanırken, ?Kahvenizi nasıl içtiğiniz de önemlidir. Eklenen şuruplar, şeker, krema veya büyük sütlü kahvelerin tümü şeker, kalori ve doymuş yağ açısından birikebilir? diye konuştu.