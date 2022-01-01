Araştırma: Günde iki ila üç fincan kahve kalbe iyi geliyor - 6 Bu veriyi de kalp ritmi sorunları, kardiyovasküler hastalık, kalp yetmezliği ve felç ve hem kardiyovasküler hastalığı olan hem de olmayan kişilerde toplam ve kalple ilgili ölümlerle ilgili olarak analiz ettiler. Çalışmada, 10 yıllık takip sırasında kahve içmenin kalp hastalığı veya felç gelişiminde bir rol oynayıp oynamadığını görmek için bilinen kalp hastalığı olmayan 382 bin 535 kişiden gelen veriler de incelenirken, genel olarak günde iki ila üç fincan kahve içmenin en büyük fayda ile ilişkili olduğunu ve koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kalp ritmi sorunu veya herhangi bir nedenle ölme riskinin yüzde 10-15 daha düşük olduğu tespit edildi.