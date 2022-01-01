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Dünyanın En İnce Kol Saati

İtalyan bir mücevher firması, Octo Finissimo Ultra adlı dünyanın en ince mekanik kol saatini üretti. Yalnızca 1,8 mm kalınlığıyla öne çıkan saatten 10 adet üretildi.

  1. Lüks mücevherleri ve aksesuarlarıyla tanınan İtalyan şirket Bulgari?nin en yeni cihazı dünya rekoru kırdı. Şirket, sadece 1,88 mm kalınlığa sahip olan dünyanın en ince mekanik kol saatini üretti. Octo Finissimo Ultra adlı saatin kasasının kumlanmış titanyumdan, arka kısmı ise endüstriyel matkap uçları yapmak için kullanılan bir malzeme olan tungsten karbürden yapıldığı belirtildi.

    Lüks mücevherleri ve aksesuarlarıyla tanınan İtalyan şirket Bulgari?nin en yeni cihazı dünya rekoru kırdı. Şirket, sadece 1,88 mm kalınlığa sahip olan dünyanın en ince mekanik kol saatini üretti. Octo Finissimo Ultra adlı saatin kasasının kumlanmış titanyumdan, arka kısmı ise endüstriyel matkap uçları yapmak için kullanılan bir malzeme olan tungsten karbürden yapıldığı belirtildi.

  2. GELİŞTİRMEK ÜÇ YIL SÜRDÜ Bulgari, Octo serisinin 10. yıldönümü için tam zamanında piyasaya sürülen saati geliştirmek için üç yıl harcadığını açıkladı. Octo Finissimo Ultra?nın bir önceki incelik rekoru sahibi olan Piaget?in Altiplano Ultimate Concept'i adlı saatine 0,2 mm ile fark attığı belirtildi.

    GELİŞTİRMEK ÜÇ YIL SÜRDÜ Bulgari, Octo serisinin 10. yıldönümü için tam zamanında piyasaya sürülen saati geliştirmek için üç yıl harcadığını açıkladı. Octo Finissimo Ultra?nın bir önceki incelik rekoru sahibi olan Piaget?in Altiplano Ultimate Concept'i adlı saatine 0,2 mm ile fark attığı belirtildi.

  3. MEKANİK DÜNYA İLE DİJİTAL DÜNYANIN ARASINDA KÖPRÜ Bununla birlikte 1,5 mm kalınlığında titanyum kayışıyla tek renkli bir görünüme sahip olan saatin sekizgen bir kadranı bulunuyor. Sağ üst köşede ana saat ve arkasında açık bir mekanizmanın yanı sıra sol üstte büyük bir QR kodu içeriyor. Bulgari, "Benzersiz bir QR kodu, bir NFT'ye ve meta veriye bağlanma yeteneği sunuyor ve mekanik dünya ile dijital boyutun arasında köprü kuruyor" açıklamasını yaptı.

    MEKANİK DÜNYA İLE DİJİTAL DÜNYANIN ARASINDA KÖPRÜ Bununla birlikte 1,5 mm kalınlığında titanyum kayışıyla tek renkli bir görünüme sahip olan saatin sekizgen bir kadranı bulunuyor. Sağ üst köşede ana saat ve arkasında açık bir mekanizmanın yanı sıra sol üstte büyük bir QR kodu içeriyor. Bulgari, "Benzersiz bir QR kodu, bir NFT'ye ve meta veriye bağlanma yeteneği sunuyor ve mekanik dünya ile dijital boyutun arasında köprü kuruyor" açıklamasını yaptı.

  4. Öte yandan Bulgari, saati geliştirmek için toplam sekiz patent başvurusu yaptı. Buna saat camı tertibatı, namlu yapısı, osilatör modülü, diferansiyel ekran, modüler yapı, bilezik, bimetal kasa, orta ana plaka kasa arkası ve yazılımın yeniden kablolanması için patentlerin dahil olduğu belirtildi. Bulgari CEO'su Jean-Christophe Babin, "Bugün Octo Finissimo Ultra ile belirlediğimiz bu muhteşem kriter, aslında benim ve tüm takımlar için görünüşte imkansız bir rüyanın gerçekleşmesidir" dedi.

    Öte yandan Bulgari, saati geliştirmek için toplam sekiz patent başvurusu yaptı. Buna saat camı tertibatı, namlu yapısı, osilatör modülü, diferansiyel ekran, modüler yapı, bilezik, bimetal kasa, orta ana plaka kasa arkası ve yazılımın yeniden kablolanması için patentlerin dahil olduğu belirtildi. Bulgari CEO'su Jean-Christophe Babin, "Bugün Octo Finissimo Ultra ile belirlediğimiz bu muhteşem kriter, aslında benim ve tüm takımlar için görünüşte imkansız bir rüyanın gerçekleşmesidir" dedi.

  5. ETİKET FİYATI 6 MİLYON 538 BİN LİRA Octo Finissimo Ultra?nın fiyatı ise 440 bin dolar ( yaklaşık 6 milyon 538 bin lira) olarak açıklandı. Saatten sadece 10 adet üretildiği belirtildi.

    ETİKET FİYATI 6 MİLYON 538 BİN LİRA Octo Finissimo Ultra?nın fiyatı ise 440 bin dolar ( yaklaşık 6 milyon 538 bin lira) olarak açıklandı. Saatten sadece 10 adet üretildiği belirtildi.