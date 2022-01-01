Öte yandan Bulgari, saati geliştirmek için toplam sekiz patent başvurusu yaptı. Buna saat camı tertibatı, namlu yapısı, osilatör modülü, diferansiyel ekran, modüler yapı, bilezik, bimetal kasa, orta ana plaka kasa arkası ve yazılımın yeniden kablolanması için patentlerin dahil olduğu belirtildi. Bulgari CEO'su Jean-Christophe Babin, "Bugün Octo Finissimo Ultra ile belirlediğimiz bu muhteşem kriter, aslında benim ve tüm takımlar için görünüşte imkansız bir rüyanın gerçekleşmesidir" dedi.