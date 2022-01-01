Araştırma: Yapay Tatlandırıcı Kullanmak Kanseri Tetikliyor

Touvier, "tüketicilerin yaşam tarzlarıyla bağlantılı önyargıları tamamen dışlayamayız" diyerek, çalışmanın sonuçlarını doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü ve İngiltere Kanser Araştırmaları, tatlandırıcıların kansere neden olmadığını ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından kullanım için yetkilendirildiğini söylemişti.