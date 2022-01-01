'Hassas burun' köpekler aslında uyuşturucuyu değil, topunu arıyor - 1 Antalya Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli hassas burun köpekler, polisin en büyük yardımcısı. Koku duyuları gelişmiş cinslerden seçilen köpekler, uzun yıllar süren eğitimler sonunda operasyonların vazgeçilmezi oluyor. Belçika kurdu, Alman kurdu başta olmak üzere cins köpeklerden 7'si de Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor. Bakımları, mamaları ve tüm ihtiyaçları genel müdürlük tarafından karşılanan köpeklerin tamamı da isimleriyle tanınıyor.