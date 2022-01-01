Haftanın Fırsat Ürünleri (29-02)

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı
MSB açıkladı: Yeni bir mayın bulundu, maksatlı müdahale başladı
MSB açıkladı: Yeni bir mayın bulundu, maksatlı müdahale başladı
Kabinenin gündemi: Asgari ücrete ikinci zam, Ramazan öncesi gıda zamları
Kabinenin gündemi: Asgari ücrete ikinci zam, Ramazan öncesi gıda zamları
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber
Mart enflasyonu çift haneye geçmemek için direniyor!
Mart enflasyonu çift haneye geçmemek için direniyor!
MEB, okullarda Metaverse altyapısı hazırlıklarına başladı
MEB, okullarda Metaverse altyapısı hazırlıklarına başladı
Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz yolda! - Haritalı
Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz yolda! - Haritalı
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 7'si ağır 33 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 7'si ağır 33 yaralı
Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama
Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama
24 saatte 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi, 64 kişi hayatını kaybetti
24 saatte 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi, 64 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Görüşmenin yeri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Görüşmenin yeri belli oldu
Soylu: Milletimden bir tek kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim
Soylu: Milletimden bir tek kişinin huzurunu bozan olursa hayatı dar ederim
Ali Yalçın'dan 'öğretmen ataması' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'öğretmen ataması' açıklaması
Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?
Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?
Vaadinde durmayan müteahhitlere Yargıtay'dan kötü haber
Vaadinde durmayan müteahhitlere Yargıtay'dan kötü haber
MSÜ sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
MSÜ sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Asgari ücretle hangi ülkede ne kadar akaryakıt alınabiliyor?
Asgari ücretle hangi ülkede ne kadar akaryakıt alınabiliyor?
Bakan Soylu duyurdu: Kimlik kartlarında yeni dönem!
Bakan Soylu duyurdu: Kimlik kartlarında yeni dönem!
'Onbir ayın sultanı' Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
'Onbir ayın sultanı' Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
MEB'den ana sınıfı atağı: Son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açıldı
MEB'den ana sınıfı atağı: Son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açıldı
Seçim Kanunu teklifi bu hafta Genel Kurul'da
Seçim Kanunu teklifi bu hafta Genel Kurul'da
Asgari ücrete ek zam yapılır mı? Konuyla ilgili kim ne dedi?
Asgari ücrete ek zam yapılır mı? Konuyla ilgili kim ne dedi?
Peşin paraya yüzde 20 indirimli hazine arazisi
Peşin paraya yüzde 20 indirimli hazine arazisi
Ücretli geçiş vatandaşı durdurmadı
Ücretli geçiş vatandaşı durdurmadı
Türkiye'nin stratejik üssü: 67 ülkeden daha büyük
Türkiye'nin stratejik üssü: 67 ülkeden daha büyük
FETÖ'den yeni yapılanma taktiği: Maklubeye ara
FETÖ'den yeni yapılanma taktiği: Maklubeye ara
Milletvekilleri sahaya indi...Fırsatçıya yeni yaptırım gündemde
Milletvekilleri sahaya indi...Fırsatçıya yeni yaptırım gündemde
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Ramazan öncesi umutlandıran açıklama
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Ramazan öncesi umutlandıran açıklama
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı

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