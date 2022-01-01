Yarışmacıların Kilo Değişimleri Şaşırttı!
Survivor yarışmasında her sene gerçekleşen kilo değişimi bu sene de birleşme partisinden hemen önce yapıldı. Acun Ilıcalı yüzdelik orana göre en çok kilo veren erkek ve kadın yarışmacılara yemek ödülü verileceğini açıkladı.
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ARDAHAN UZKANBAŞ
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AYŞE YÜKSEL
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YASİN OBUZ
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EVRİM KEKLİK
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NİSA BÖLÜKBAŞI
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YAĞMUR BANDA
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ANIL BERK BAKİ
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BERKAN KARABULUT
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OGEDAY GİRİŞKEN
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SUDE BURCU
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GÖKHAN KESER
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BARIŞ MURAT YAĞCI
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MERVE AYDIN
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BATUHAN KARACAKAYA
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ATAKAN ARSLAN
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SEMA AYDEMİR
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GİZEM MEMİÇ
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PARVİZ ABDULLAYEV
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NAGİHAN KARADERE
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ADEM KILIÇÇI
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Herkesin kilosu tek tek açıklandıktan sonra, yüzdelik olarak en fazla kilo veren ismi Acun Ilıcalı açıklayarak; hiç beklemedikleri bir anda yemek ödüllerine kavuşacaklarını belirtti.
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Yüzdelik orana göre erkek yarışmacılarda en fazla kiloyu Yasin Obuz verdi.
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Kadın yarışmacılar arasında ise yüzdeliğe göre en fazla kilo veren isim Evrim Keklik oldu.