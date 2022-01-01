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Yarışmacıların Kilo Değişimleri Şaşırttı!

Survivor yarışmasında her sene gerçekleşen kilo değişimi bu sene de birleşme partisinden hemen önce yapıldı. Acun Ilıcalı yüzdelik orana göre en çok kilo veren erkek ve kadın yarışmacılara yemek ödülü verileceğini açıkladı.

  1. ARDAHAN UZKANBAŞ

    ARDAHAN UZKANBAŞ

  2. AYŞE YÜKSEL

    AYŞE YÜKSEL

  3. YASİN OBUZ

    YASİN OBUZ

  4. EVRİM KEKLİK

    EVRİM KEKLİK

  5. NİSA BÖLÜKBAŞI

    NİSA BÖLÜKBAŞI

  6. YAĞMUR BANDA

    YAĞMUR BANDA

  7. ANIL BERK BAKİ

    ANIL BERK BAKİ

  8. BERKAN KARABULUT

    BERKAN KARABULUT

  9. OGEDAY GİRİŞKEN

    OGEDAY GİRİŞKEN

  10. SUDE BURCU

    SUDE BURCU

  11. GÖKHAN KESER

    GÖKHAN KESER

  12. BARIŞ MURAT YAĞCI

    BARIŞ MURAT YAĞCI

  13. MERVE AYDIN

    MERVE AYDIN

  14. BATUHAN KARACAKAYA

    BATUHAN KARACAKAYA

  15. ATAKAN ARSLAN

    ATAKAN ARSLAN

  16. SEMA AYDEMİR

    SEMA AYDEMİR

  17. GİZEM MEMİÇ

    GİZEM MEMİÇ

  18. PARVİZ ABDULLAYEV

    PARVİZ ABDULLAYEV

  19. NAGİHAN KARADERE

    NAGİHAN KARADERE

  20. ADEM KILIÇÇI

    ADEM KILIÇÇI

  21. Herkesin kilosu tek tek açıklandıktan sonra, yüzdelik olarak en fazla kilo veren ismi Acun Ilıcalı açıklayarak; hiç beklemedikleri bir anda yemek ödüllerine kavuşacaklarını belirtti.

    Herkesin kilosu tek tek açıklandıktan sonra, yüzdelik olarak en fazla kilo veren ismi Acun Ilıcalı açıklayarak; hiç beklemedikleri bir anda yemek ödüllerine kavuşacaklarını belirtti.

  22. Yüzdelik orana göre erkek yarışmacılarda en fazla kiloyu Yasin Obuz verdi.

    Yüzdelik orana göre erkek yarışmacılarda en fazla kiloyu Yasin Obuz verdi.

  23. Kadın yarışmacılar arasında ise yüzdeliğe göre en fazla kilo veren isim Evrim Keklik oldu.

    Kadın yarışmacılar arasında ise yüzdeliğe göre en fazla kilo veren isim Evrim Keklik oldu.