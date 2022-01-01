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Evin Havasını Temizleyen Bitkiler Nelerdir? Evde Hangi Çiçekler Faydalı?

Son dönemde artan radyasyon etkilerinden kurtulmak ve evin havasını temizlemek için yetiştirilen birçok bitki bulunuyor. Özellikle alerjisi olanlara iyi gelen bu bitkiler neler? Evde hangi çiçekler faydalı? İşte evin havasını temizleyen 13 çiçek türüne haberimizde yer vereceğiz.

  1. 1. Dağ palmiyesi (Şamadora) <br> NASA, 1989?da, uzay istasyonlarındaki havanın nasıl temizlenebileceğini araştırırken salon bitkilerinin, özellikle az hava akımı olan kapalı alanlarda; formaldehit, benzen, amonyak gibi zararlı toksinleri havadan emebileceğini keşfetti.

    1. Dağ palmiyesi (Şamadora)
    NASA, 1989?da, uzay istasyonlarındaki havanın nasıl temizlenebileceğini araştırırken salon bitkilerinin, özellikle az hava akımı olan kapalı alanlarda; formaldehit, benzen, amonyak gibi zararlı toksinleri havadan emebileceğini keşfetti.

  2. 2. Yelken çiçeği <br> Koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleri ile yelken çiçeği bir diğer adıyla barış zambakları sadece güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda arındırıcı özellikleriyle de bilinir. Yapılan çalışmalar, bu bitkinin toksik ve alerjenik hava kirleticileri önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir.

    2. Yelken çiçeği
    Koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleri ile yelken çiçeği bir diğer adıyla barış zambakları sadece güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda arındırıcı özellikleriyle de bilinir. Yapılan çalışmalar, bu bitkinin toksik ve alerjenik hava kirleticileri önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir.

  3. 3. Kauçuk bitkisi <br> Sert, plastiğe benzer yapraklarından dolayı bu ismi alan Kauçuk bitkisi ya da bilimsel adıyla "Ficus elastica", aynı zamanda bir formaldehit yani toksin temizleyicidir. Ancak bu kimyasal bileşiğin çocuklarda astımı artırdığı görülmüştür.

    3. Kauçuk bitkisi
    Sert, plastiğe benzer yapraklarından dolayı bu ismi alan Kauçuk bitkisi ya da bilimsel adıyla "Ficus elastica", aynı zamanda bir formaldehit yani toksin temizleyicidir. Ancak bu kimyasal bileşiğin çocuklarda astımı artırdığı görülmüştür.

  4. 4. Janet craig bitkisi <br> Dracaena fragrans, ister janet craig veya mısır sapı bitkisi olarak adlandırın, alerjiniz varsa bu tür bitkileri evinizde bulundurabilirsiniz. Astımı ve alerjik riniti arttırdığı bilinen toluenin havasını temizler.

    4. Janet craig bitkisi
    Dracaena fragrans, ister janet craig veya mısır sapı bitkisi olarak adlandırın, alerjiniz varsa bu tür bitkileri evinizde bulundurabilirsiniz. Astımı ve alerjik riniti arttırdığı bilinen toluenin havasını temizler.

  5. 5. Aloe vera <br> Faydaları saymakla bitmeyen bitki görüntüsüyle de insanı rahatlatıyor. Cildin onarımı ve yanıkların tedavisi için kullandığımız bitkinin bir diğer özelliği ise filtre görevi görmesi. Nasa?nın da hava filtreleyen bitkiler listesinde yer alan Aloe Vera?ya yatak odanızda yer açın.

    5. Aloe vera
    Faydaları saymakla bitmeyen bitki görüntüsüyle de insanı rahatlatıyor. Cildin onarımı ve yanıkların tedavisi için kullandığımız bitkinin bir diğer özelliği ise filtre görevi görmesi. Nasa?nın da hava filtreleyen bitkiler listesinde yer alan Aloe Vera?ya yatak odanızda yer açın.

  6. 6. İngiliz sarmaşığı<br> İngiliz sarmaşığı hızlıca büyüyen ve herhangi bir yüzeye tırmanabilen bir bitkidir. Bu harika bitki evinizin içinde bulunan havadaki toksinleri filtreleyebileceği için solunumla ilgili alerjilerinize de yardımcı olabilir.

    6. İngiliz sarmaşığı
    İngiliz sarmaşığı hızlıca büyüyen ve herhangi bir yüzeye tırmanabilen bir bitkidir. Bu harika bitki evinizin içinde bulunan havadaki toksinleri filtreleyebileceği için solunumla ilgili alerjilerinize de yardımcı olabilir.

  7. 7. Eğrelti Otu <br> Eğrelti Otları; baş ağrılarına, nefes alma sorunlarına ve kanserli hücrelerin büyümesine neden olduğu düşünülen formaldehit, ksilen ve tolüen de dahil olmak üzere, havadaki yaygın kirletici maddeleri uzaklaştırmak için harika bitkilerdir.

    7. Eğrelti Otu
    Eğrelti Otları; baş ağrılarına, nefes alma sorunlarına ve kanserli hücrelerin büyümesine neden olduğu düşünülen formaldehit, ksilen ve tolüen de dahil olmak üzere, havadaki yaygın kirletici maddeleri uzaklaştırmak için harika bitkilerdir.

  8. 8. Paşa kılıcı <br> Yılan bitkisi veya paşa kılıcı kuru yerlerde yetişen bir bitkidir. Ayrıca havada bulunan 5 ana toksinin 4'ünü de temizleyebilir.

    8. Paşa kılıcı
    Yılan bitkisi veya paşa kılıcı kuru yerlerde yetişen bir bitkidir. Ayrıca havada bulunan 5 ana toksinin 4'ünü de temizleyebilir.

  9. 9. Çin Herdemyeşili (Aglaonema) <br> Çin herdemyeşili, havadaki formaldehiti ve benzeni temizliyor.

    9. Çin Herdemyeşili (Aglaonema)
    Çin herdemyeşili, havadaki formaldehiti ve benzeni temizliyor.

  10. 10. Flamingo çiçeği <br> Türünün tek örneği olarak bilinen flamingo zambağı parlak kırmızı çiçeği sayesinde odaya gerçekten anında bir renk patlaması katabilir. Ayrıca öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe neden olabilecek bir kimyasal olan havadaki amonyağı da filtreleyebilir.

    10. Flamingo çiçeği
    Türünün tek örneği olarak bilinen flamingo zambağı parlak kırmızı çiçeği sayesinde odaya gerçekten anında bir renk patlaması katabilir. Ayrıca öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe neden olabilecek bir kimyasal olan havadaki amonyağı da filtreleyebilir.

  11. 11. Benjamin <br> Benjamin bitkisi, formaldehit ve ksileni absorbe etme özelliği ile bilinir.

    11. Benjamin
    Benjamin bitkisi, formaldehit ve ksileni absorbe etme özelliği ile bilinir.

  12. 12. Kraton bitkisi <br> Kraton, havadaki maddeleri emerek temizlemede çok başarılı değildir ancak bol oksijen yayar.

    12. Kraton bitkisi
    Kraton, havadaki maddeleri emerek temizlemede çok başarılı değildir ancak bol oksijen yayar.

  13. 13. Peru Mumu (Pera kaktüsü) <br> Peru mumu (veya Peru kaktüsü) elektromanyetik dalgaları emdiği için tavsiye edilir. İsveç ve Amerika?da yapılan bazı araştırmalar bitkinin bu tip radyasyonlara bağlı baş ağrılarını giderdiğini kanıtlama yönündedir.

    13. Peru Mumu (Pera kaktüsü)
    Peru mumu (veya Peru kaktüsü) elektromanyetik dalgaları emdiği için tavsiye edilir. İsveç ve Amerika?da yapılan bazı araştırmalar bitkinin bu tip radyasyonlara bağlı baş ağrılarını giderdiğini kanıtlama yönündedir.