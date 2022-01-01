Evin Havasını Temizleyen Bitkiler Nelerdir? Evde Hangi Çiçekler Faydalı?
Son dönemde artan radyasyon etkilerinden kurtulmak ve evin havasını temizlemek için yetiştirilen birçok bitki bulunuyor. Özellikle alerjisi olanlara iyi gelen bu bitkiler neler? Evde hangi çiçekler faydalı? İşte evin havasını temizleyen 13 çiçek türüne haberimizde yer vereceğiz.
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1. Dağ palmiyesi (Şamadora)
NASA, 1989?da, uzay istasyonlarındaki havanın nasıl temizlenebileceğini araştırırken salon bitkilerinin, özellikle az hava akımı olan kapalı alanlarda; formaldehit, benzen, amonyak gibi zararlı toksinleri havadan emebileceğini keşfetti.
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2. Yelken çiçeği
Koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleri ile yelken çiçeği bir diğer adıyla barış zambakları sadece güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda arındırıcı özellikleriyle de bilinir. Yapılan çalışmalar, bu bitkinin toksik ve alerjenik hava kirleticileri önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir.
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3. Kauçuk bitkisi
Sert, plastiğe benzer yapraklarından dolayı bu ismi alan Kauçuk bitkisi ya da bilimsel adıyla "Ficus elastica", aynı zamanda bir formaldehit yani toksin temizleyicidir. Ancak bu kimyasal bileşiğin çocuklarda astımı artırdığı görülmüştür.
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4. Janet craig bitkisi
Dracaena fragrans, ister janet craig veya mısır sapı bitkisi olarak adlandırın, alerjiniz varsa bu tür bitkileri evinizde bulundurabilirsiniz. Astımı ve alerjik riniti arttırdığı bilinen toluenin havasını temizler.
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5. Aloe vera
Faydaları saymakla bitmeyen bitki görüntüsüyle de insanı rahatlatıyor. Cildin onarımı ve yanıkların tedavisi için kullandığımız bitkinin bir diğer özelliği ise filtre görevi görmesi. Nasa?nın da hava filtreleyen bitkiler listesinde yer alan Aloe Vera?ya yatak odanızda yer açın.
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6. İngiliz sarmaşığı
İngiliz sarmaşığı hızlıca büyüyen ve herhangi bir yüzeye tırmanabilen bir bitkidir. Bu harika bitki evinizin içinde bulunan havadaki toksinleri filtreleyebileceği için solunumla ilgili alerjilerinize de yardımcı olabilir.
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7. Eğrelti Otu
Eğrelti Otları; baş ağrılarına, nefes alma sorunlarına ve kanserli hücrelerin büyümesine neden olduğu düşünülen formaldehit, ksilen ve tolüen de dahil olmak üzere, havadaki yaygın kirletici maddeleri uzaklaştırmak için harika bitkilerdir.
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8. Paşa kılıcı
Yılan bitkisi veya paşa kılıcı kuru yerlerde yetişen bir bitkidir. Ayrıca havada bulunan 5 ana toksinin 4'ünü de temizleyebilir.
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9. Çin Herdemyeşili (Aglaonema)
Çin herdemyeşili, havadaki formaldehiti ve benzeni temizliyor.
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10. Flamingo çiçeği
Türünün tek örneği olarak bilinen flamingo zambağı parlak kırmızı çiçeği sayesinde odaya gerçekten anında bir renk patlaması katabilir. Ayrıca öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe neden olabilecek bir kimyasal olan havadaki amonyağı da filtreleyebilir.
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11. Benjamin
Benjamin bitkisi, formaldehit ve ksileni absorbe etme özelliği ile bilinir.
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12. Kraton bitkisi
Kraton, havadaki maddeleri emerek temizlemede çok başarılı değildir ancak bol oksijen yayar.
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13. Peru Mumu (Pera kaktüsü)
Peru mumu (veya Peru kaktüsü) elektromanyetik dalgaları emdiği için tavsiye edilir. İsveç ve Amerika?da yapılan bazı araştırmalar bitkinin bu tip radyasyonlara bağlı baş ağrılarını giderdiğini kanıtlama yönündedir.