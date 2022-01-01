Evin Havasını Temizleyen Bitkiler Nelerdir? Evde Hangi Çiçekler Faydalı?

2. Yelken çiçeği

Koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleri ile yelken çiçeği bir diğer adıyla barış zambakları sadece güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda arındırıcı özellikleriyle de bilinir. Yapılan çalışmalar, bu bitkinin toksik ve alerjenik hava kirleticileri önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir.