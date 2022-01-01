Balıkçıların Mayın Tedirginliği

"SUYUN ÜZERİNDE OLMASI AVANTAJ" 20 senedir balıkçılık yaptığını söyleyen Hayrullah Konur, daha önce eski tip mayınlara denk gelindiğini duyduğunu ama kendisinin hiç denk gelmediğini anlattı. Konur, " Bu mayınların suyun üzerinde olması bizim için avantaj. Görme şansımız var. Tedirginlik yaratıyor. Geceleri bizim onları görme şansımız yok.Geçim kaynağımız bu bir şekilde çalışacağız. Biraz daha dikkatli, etrafımıza bakarak balık avlıyoruz " dedi.