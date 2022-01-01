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Saraçoğlu Oruç Tutacakları Uyardı!

Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Oruç tutmayı planlayanlar sağlık sorunları nedeniyle endişe duyanlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerilerde bulundu.

  1. İbrahim Saraçoğlu, Ramazan ayı boyunca dikkate alınması gereken uyarılarını tek tek açıkladı. Kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, diyabet hastaları bu uyarılara kulak verin. Ünlü isim, "Metabolizma hastalıkları hep Ramazan'dan sonra ortaya çıkıyor.

    İbrahim Saraçoğlu, Ramazan ayı boyunca dikkate alınması gereken uyarılarını tek tek açıkladı. Kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, diyabet hastaları bu uyarılara kulak verin. Ünlü isim, "Metabolizma hastalıkları hep Ramazan'dan sonra ortaya çıkıyor.

  2. Şeker, diyabet... Yok 'kolesterolüm yükseldi, insülin direncim gelişmiş' şeklinde metabolizma hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz." dedi ve Ramazan ayı boyunca tüketilen yiyeceklerin sonrasında çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

    Şeker, diyabet... Yok 'kolesterolüm yükseldi, insülin direncim gelişmiş' şeklinde metabolizma hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz." dedi ve Ramazan ayı boyunca tüketilen yiyeceklerin sonrasında çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

  3. İşte, İbrahim Saraçoğlu'nun Ramazan'da oruç tutanlar için uyarı niteliğindeki o açıklamaları...

    İşte, İbrahim Saraçoğlu'nun Ramazan'da oruç tutanlar için uyarı niteliğindeki o açıklamaları...

  4. Ramazan'da ölçülü beslenmenin önemine dikkat çeken ünlü isim, sahurda tüketilen besinler konusunda diyabet ve kalp hastalarını uyardı.

    Ramazan'da ölçülü beslenmenin önemine dikkat çeken ünlü isim, sahurda tüketilen besinler konusunda diyabet ve kalp hastalarını uyardı.

  5. Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu aşırı yağlı gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

    Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu aşırı yağlı gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

  6. Ramazan ayında yağlı ve tatlı yiyeceklerin aşırı şekilde tüketildiğinden bahseden Saraçoğlu, bu durumun sonrasında metabolizma hastalıklarına yol açtığını sözlerine ekledi. Ramazan ayı sonrası bu tarz hastalıkların sık görülmesi karşısında vatandaşları uyaran Saraçoğlu özellikle sahurda bu tarz ürünlerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

    Ramazan ayında yağlı ve tatlı yiyeceklerin aşırı şekilde tüketildiğinden bahseden Saraçoğlu, bu durumun sonrasında metabolizma hastalıklarına yol açtığını sözlerine ekledi. Ramazan ayı sonrası bu tarz hastalıkların sık görülmesi karşısında vatandaşları uyaran Saraçoğlu özellikle sahurda bu tarz ürünlerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

  7. ORUCU ZEYTİN, İNCİR YA DA HURMA İLE AÇIN

    ORUCU ZEYTİN, İNCİR YA DA HURMA İLE AÇIN

  8. Sahur menüsü ile ilgili de açıklamalarda bulunan İbrahim Saraçoğlu orucun zeytin, hurma ya da incir ile açılması gerektiğini savundu. Sonrasında çorba ile devam edilebileceğini ve sebzeli ürünlerin sahur için uygun olduğundan İbrahim Saraçoğlu'nun önerilerine kulak verebilirsiniz.

    Sahur menüsü ile ilgili de açıklamalarda bulunan İbrahim Saraçoğlu orucun zeytin, hurma ya da incir ile açılması gerektiğini savundu. Sonrasında çorba ile devam edilebileceğini ve sebzeli ürünlerin sahur için uygun olduğundan İbrahim Saraçoğlu'nun önerilerine kulak verebilirsiniz.

  9. ZENGİN SOFRALARDAN KAÇININ!

    ZENGİN SOFRALARDAN KAÇININ!

  10. İnsanların iftarda çok zengin sofralardan kaçınması gerektiğini, bunun büyük bir israf olduğunu savunan Saraçoğlu, ölçülü beslenmenin de öneminden bahsetti. Saraçoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

    İnsanların iftarda çok zengin sofralardan kaçınması gerektiğini, bunun büyük bir israf olduğunu savunan Saraçoğlu, ölçülü beslenmenin de öneminden bahsetti. Saraçoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

  11. "Son yıllarda Ramazan'da insanlar aşırı derecede tatlı tüketiyorlar, aşırı derecede yağlı gıdalar tüketiyorlar. Ramazan'dan çıktıktan sonra veya Ramazan'ın son haftasına baktığımızda kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, hastaneye koşuşturanları görürsünüz. Metabolizma hastalıkları hep ramazandan sonra ortaya çıkıyor. Şeker, diyabet... Yok 'kolesterolüm yükseldi, insülin direncim gelişmiş' şeklinde metabolizma hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için Ramazan'da ölçülü beslenmeye dikkat etmeliyiz."

    "Son yıllarda Ramazan'da insanlar aşırı derecede tatlı tüketiyorlar, aşırı derecede yağlı gıdalar tüketiyorlar. Ramazan'dan çıktıktan sonra veya Ramazan'ın son haftasına baktığımızda kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, hastaneye koşuşturanları görürsünüz. Metabolizma hastalıkları hep ramazandan sonra ortaya çıkıyor. Şeker, diyabet... Yok 'kolesterolüm yükseldi, insülin direncim gelişmiş' şeklinde metabolizma hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için Ramazan'da ölçülü beslenmeye dikkat etmeliyiz."

  12. TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT !

    TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT !

  13. Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu sahurda pilav yerine patates tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini önerirken tuz tüketimi konusunda da uyarılarda bulundu.

    Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu sahurda pilav yerine patates tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini önerirken tuz tüketimi konusunda da uyarılarda bulundu.

  14. Brokoli ve karnabahar tüketimini öneren Saraçoğlu, mercimek ve ıspanak gibi yemeklerde fazla yağ tüketilmemesi gerektiğini, çayın ise belirli miktarda tüketilmesi gerektiği uyarılarında bulundu.

    Brokoli ve karnabahar tüketimini öneren Saraçoğlu, mercimek ve ıspanak gibi yemeklerde fazla yağ tüketilmemesi gerektiğini, çayın ise belirli miktarda tüketilmesi gerektiği uyarılarında bulundu.