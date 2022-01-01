Saraçoğlu Oruç Tutacakları Uyardı!

Sahur menüsü ile ilgili de açıklamalarda bulunan İbrahim Saraçoğlu orucun zeytin, hurma ya da incir ile açılması gerektiğini savundu. Sonrasında çorba ile devam edilebileceğini ve sebzeli ürünlerin sahur için uygun olduğundan İbrahim Saraçoğlu'nun önerilerine kulak verebilirsiniz.