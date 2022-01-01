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Bursa'da Kimyasal Madde Alarmı

Bursa'da bir evin önüne bırakılan varildeki 1,5 tonluk kimyasal madde, vananın açılması sonucu sokağa yayıldı. Yanıcı özelliği bulunan maddeye AFAD ekipleri müdahale ederken sokağın giriş ve çıkışları kapatıldı.

  1. Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi.

    Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi.

  2. KİRACI BIRAKIP KAÇTI İDDİASI İddiaya göre, 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracı içerisinde 1 buçuk tona yakın yanıcı madde bulunan varili evin önünde bıraktı.

    KİRACI BIRAKIP KAÇTI İDDİASI İddiaya göre, 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracı içerisinde 1 buçuk tona yakın yanıcı madde bulunan varili evin önünde bıraktı.

  3. Vanası açılan varilde bulunan kimyasal madde bütün sokağa yayıldı.

    Vanası açılan varilde bulunan kimyasal madde bütün sokağa yayıldı.

  4. KESKİN KOKU YAYILDI Olay sonucu sokakta keskin koku ortaya çıkarken, park halindeki bazı araçların lastiklerinin indiği ve yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi.

    KESKİN KOKU YAYILDI Olay sonucu sokakta keskin koku ortaya çıkarken, park halindeki bazı araçların lastiklerinin indiği ve yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi.

  5. İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi.

    İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi.

  6. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme yaptı.

    Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme yaptı.

  7. Geçici olarak üzerine talaş serpilen madde daha sonra belediye ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen temizlik aracıyla temizlendi.

    Geçici olarak üzerine talaş serpilen madde daha sonra belediye ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen temizlik aracıyla temizlendi.

  8. İçerisinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi.

    İçerisinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi.

  9. Polis ekipleri varili bırakan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

    Polis ekipleri varili bırakan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.