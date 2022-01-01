Bursa'da Kimyasal Madde Alarmı

İçerisinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi.

Geçici olarak üzerine talaş serpilen madde daha sonra belediye ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen temizlik aracıyla temizlendi.

Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme yaptı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi.

KESKİN KOKU YAYILDI Olay sonucu sokakta keskin koku ortaya çıkarken, park halindeki bazı araçların lastiklerinin indiği ve yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi.

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