Mahra'nın Ölümüne Sebep Olan Köpekler Mahallede Korku Salmaya Devam Ediyor

Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Elbet olacak
Bakan Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Elbet olacak
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı: Kısa vadeli geri çekilmede fırsat varken alın
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı
Darphane artık altın satışı yapacak
Darphane artık altın satışı yapacak
Bakan Koca tepki göstermişti... Sağlık çalışanlarını darba 2 gözaltı
Bakan Koca tepki göstermişti... Sağlık çalışanlarını darba 2 gözaltı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Hasan Polatkan Havalimanı'nda seferler devam edecek
Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir
Mobilya sektöründe 'sunta' krizi: Teslimatlar gecikebilir
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Muhtar maaşlarını artıracak düzenleme Komisyon'da görüşülüyor
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
Bakanlık uyardı: HGS'ye geçişte son 2 gün
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
İstanbul'daki müzakerelerden gelen haberler dolar ve altını geriletti
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
EPDK'dan elektrik kararı: Maliyet artışı faturaya yansımayacak
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Bakanlıktan, Yap-İşlet-Devret modeli açıklaması
Barış görüşmesi sona erdi: Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması
Barış görüşmesi sona erdi: Rusya'dan 'operasyonlar duracak' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı
MB Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun sebebini açıkladı
'Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır'
'Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yükü giderek artmaktadır'
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor!
Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti
Belediye eski Başkanı 'adil yargılanmadığını' belirterek duruşmayı terk etti
Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
'O doktora dayak değil kurşun atarım' diyen hasta yakınına uzaklaştırma kararı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezaevi hükümlülerinin izni uzatıldı
Adalet Bakanlığı duyurdu: Açık cezaevi hükümlülerinin izni uzatıldı
MBSTS sonuçları açıklandı
MBSTS sonuçları açıklandı
MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
MEB, 2022 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'
'Barışa dair ümitler yeşermiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır'
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor

Mahra'nın Ölümüne Sebep Olan Köpekler Mahallede Korku Salmaya Devam Ediyor

Antalya?nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkarak kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden küçük Mahra?nın yaşadığı mahalledeki sokak köpekleri, mahalle halkına korku salmaya devam ediyor.

  1. Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpması sonucu hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar,'ın yaşadığı mahalledeki sokak köpekleri, mahalle halkına korku salmaya devam ediyor. .

    Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpması sonucu hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar,'ın yaşadığı mahalledeki sokak köpekleri, mahalle halkına korku salmaya devam ediyor. .

  2. Mahallede yaşayan İsmail Gök ise mahallede dolaşan başıboş köpeklere isyan ederek, ?Mahra ile sitede beraber oturuyorduk. Köpeklerin barınak yaparak toplanmasını istiyoruz.

    Mahallede yaşayan İsmail Gök ise mahallede dolaşan başıboş köpeklere isyan ederek, ?Mahra ile sitede beraber oturuyorduk. Köpeklerin barınak yaparak toplanmasını istiyoruz.

  3. Mahra kızımız kazayı geçirdikten sonra aynı olay bir daha yaşanıyordu. Kendi gözlerim ile gördüm. En büyük sıkıntımız köpeklerin başıboş olmasıdır. Ben kendim de kedi besliyorum. Köpeği sokağa bırakıp da kimse benim köpeğim diyemez.

    Mahra kızımız kazayı geçirdikten sonra aynı olay bir daha yaşanıyordu. Kendi gözlerim ile gördüm. En büyük sıkıntımız köpeklerin başıboş olmasıdır. Ben kendim de kedi besliyorum. Köpeği sokağa bırakıp da kimse benim köpeğim diyemez.

  4. Sokaktaki köpek, sokak köpeğidir. Bu köpekleri cip masraflı olunca herkes sokağa bıraktı. Bu hayvanseverlik değildir. Bizim en önemli şeyimiz belediyeden barınak için çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. Mahra kızımız gibi çocuklarımızın bu tür olaylar yaşamasını istemiyoruz? dedi.

    Sokaktaki köpek, sokak köpeğidir. Bu köpekleri cip masraflı olunca herkes sokağa bıraktı. Bu hayvanseverlik değildir. Bizim en önemli şeyimiz belediyeden barınak için çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. Mahra kızımız gibi çocuklarımızın bu tür olaylar yaşamasını istemiyoruz? dedi.

  5. Öte yandan köpekten kaçarken yola çıkarak kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden küçük Mahra?nın cenazesi bugün Belek Camii'nde toprağa verildi.

    Öte yandan köpekten kaçarken yola çıkarak kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden küçük Mahra?nın cenazesi bugün Belek Camii'nde toprağa verildi.

  6. Küçük kızın okuduğu Belek Limak Ortaokulu?nda ise Mahra?nın sınıfı bugün sessizliğe gömüldü. Küçük kızın arkadaşları yaşanan acı üzerine okula gelmedi.

    Küçük kızın okuduğu Belek Limak Ortaokulu?nda ise Mahra?nın sınıfı bugün sessizliğe gömüldü. Küçük kızın arkadaşları yaşanan acı üzerine okula gelmedi.

  7. Mahra?nın yaşadığı Belek Mahallesinde ise sokaklarda kimsesiz köpekler gezmeye devam ediyor.

    Mahra?nın yaşadığı Belek Mahallesinde ise sokaklarda kimsesiz köpekler gezmeye devam ediyor.