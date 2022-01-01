Obezite Hakkında Doğru Sanılan 8 Yanlış

OBEZİTE CERRAHİSİ HERKESE UYGULANABİLİR

DOĞRUSU

Obezite cerrahisi isteyen herkese uygulanamaz. Kişinin obezite cerrahisine uygun bir aday olup olmadığına şu kriterlere bakılarak karar verilir:

-Herhangi bir hastalığı olmayıp sadece vücut kitle indeksi 40 kg/m2 ve üzeri mi?

-Vücut kitle indeksi 35 kg/m2 olup yanında tip-2 diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, astım vb yandaş hastalığı var mı ve bu hastalıklar yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor mu?

-Vücut kitle indeksi 27 kg/m2 ve eşlik eden hastalıkları olup, en az altı ay uzman eşliğinde diyet, egzersiz ve farmakolojik tedavi görüp fayda sağlayamadı mı?

-İleri kalp hastalığı, kanser, karaciğer sirozu vb hastalıkları var mı? Çünkü bu tür hastalığı olanlara obezite cerrahisi uygulanamıyor.

-Alkol ve madde bağımlılığı var mı? Bağımlı kişilere obezite cerrahisi uygulanamıyor.

-Üreme çağında olup yakın zamanda anne olmayı düşünüyor mu? Eğer yakın zamanda anne olmayı planlıyorsa mutlaka hekimine danışmalı. Çünkü obezite cerrahisi ameliyatı sonrası 24 ay hamilelik önerilmiyor.