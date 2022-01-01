Paslı Çivinin Çiçeklere Faydası!

ÇİÇEKLERE PASLI ÇİVİ SUYU HAZIRLANIŞI

Evde ya da bahçede bulduğunuz 4-5 tane çiviyi hazırlayın. Sonra boş bir şişenin yarısına kadar su ile doldurun. Su ile dolduruduğunu şişeye hazırlamış olduğunuz paslı çivileri koyun.