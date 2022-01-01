Paslı Çivinin Çiçeklere Faydası!
Evin herhangi bir yerinde denk geldiğiniz paslanmış çivileri çöpe atmak yerine değerlendirmeye ne dersiniz? Sosyal medyada faydasını okuyanların çok şaşırdığı ve hemen biriktirmeye başladığı paslı çivilerin bitkilerinize faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte paslı olan çivileri yeniden kullanmanızı sağlayacak o ilginç yöntem...
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Evde yetiştirilen birkiler bazen nedensiz yere solar ve canlılığını kaybeder. Paslı olan çivileri atmayarak çiçeklerinize kullanarak hepsini canlandırabilirsiniz.
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Pasın içinde bulunan demir bitkilere oksijen verir. Bu yöntem ile bitkileriniz daha canlı görünürken aynı zamanda ömrü de uzamış olacak. İşte yapmanız gerekenler...
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ÇİÇEKLERE PASLI ÇİVİ SUYU HAZIRLANIŞI
Evde ya da bahçede bulduğunuz 4-5 tane çiviyi hazırlayın. Sonra boş bir şişenin yarısına kadar su ile doldurun. Su ile dolduruduğunu şişeye hazırlamış olduğunuz paslı çivileri koyun.
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Yaklaşık 5-10 dakika kadar bekletin. Suyun renginin yavaş yavaş değiştiğini görebilirsiniz.
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Ardından şişenin kapağını bıçak veya makas yardımıyla 3 kere delin. Üç delik açtıktan sonra şişeyi kapatın ve iyice çalkalayın.
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Çalkaladığınız şişeyi solmuş olan bitkilerinize yavaş yavaş akıtın.
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Biraz zaman geçtikten sonra bitkilerinizin eski canlı ve parlak haline kavuştuğunu göreceksiniz.
İşte bu kadar kolay...
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Sizde bu yöntemi denemeye ne dersiniz?