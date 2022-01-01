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Kimse Bunu Beklemiyordu Başrol Diziden Ayrılıyor

TRT1'in pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat'ta seyirciyi üzen haber geldi.

  1. Ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına? inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele alan Teşkilat dizisi ilk bölümü 7 Mart 2021'de seyirciyle buluşmuştu.

    Ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına? inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele alan Teşkilat dizisi ilk bölümü 7 Mart 2021'de seyirciyle buluşmuştu.

  2. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı dizi ilk bölümünden itibaren reytingde zirveyi hiçbir rakibine bırakmıyor.

    Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı dizi ilk bölümünden itibaren reytingde zirveyi hiçbir rakibine bırakmıyor.

  3. Sevilen dizinin 2. sezonuna peş peşe yaşanan ayrılıklar damga vurdu.

    Sevilen dizinin 2. sezonuna peş peşe yaşanan ayrılıklar damga vurdu.

  4. Son olarak dizide Mete Yücesoy'u canlandıran Mesut Akusta, Yıldırım tarafından yolda pusuya düşürülüp vurulur ve yoğun bakımda ölerek diziye geçtiğimiz haftalarda veda etmişti.

    Son olarak dizide Mete Yücesoy'u canlandıran Mesut Akusta, Yıldırım tarafından yolda pusuya düşürülüp vurulur ve yoğun bakımda ölerek diziye geçtiğimiz haftalarda veda etmişti.

  5. Başrol oyuncusunun ayrılığıyla herkesi şaşkına çeviren diziden bir kötü haberler gelmeye devam ediyor.

    Başrol oyuncusunun ayrılığıyla herkesi şaşkına çeviren diziden bir kötü haberler gelmeye devam ediyor.

  6. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar?ın üstlendiği dizide ayrılıkların devam edeceği ortaya çıktı.

    Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar?ın üstlendiği dizide ayrılıkların devam edeceği ortaya çıktı.

  7. Yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel ve Burak Müjdeci oturan rekortmen diziden ayrılacak diğer başrolün kim olduğu ortaya çıktı.

    Yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel ve Burak Müjdeci oturan rekortmen diziden ayrılacak diğer başrolün kim olduğu ortaya çıktı.

  8. Sevilen dizide Serdar'ın eski nişanlısı ve Halit Başkan'ın öldüğü zannedilen kızını canlandıran Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak.

    Sevilen dizide Serdar'ın eski nişanlısı ve Halit Başkan'ın öldüğü zannedilen kızını canlandıran Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak.

  9. Dizinin Ceren?i Eyüboğlu aslında birinci sezonun ilk yarısında hikâyeden ayrılacaktı.

    Dizinin Ceren?i Eyüboğlu aslında birinci sezonun ilk yarısında hikâyeden ayrılacaktı.

  10. Ancak karakter beğenilince ömrü 2 sezon sürdü.

    Ancak karakter beğenilince ömrü 2 sezon sürdü.

  11. Senaryodaki hikâyesi biten oyuncunun kaçıncı bölümde ayrılacağı ise yakında belli olacak.

    Senaryodaki hikâyesi biten oyuncunun kaçıncı bölümde ayrılacağı ise yakında belli olacak.

  12. Eyüboğlu'nun ayrılık haberine dizinin hayranları sosyal medyadan isyan etti.

    Eyüboğlu'nun ayrılık haberine dizinin hayranları sosyal medyadan isyan etti.