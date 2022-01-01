Sahurda Bunları Tüketin! Tok Tutan Yiyecekler...
Sahurda tüketilen bazı besinler oruç süresinde daha dinç kalmanızı sağlar. Ayrıca uzun süre alınmayan besinlerden ötürü azalma ihtimali olan vitamin ve mineralleri de dengeler. Uzmanlar mide ve bağırsakları yormayan besinlerle dolu bir sofra kurulmasını tavsiye eder. Sahurda mutlaka tüketilmesi gereken besinler nelerdir?
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MEYVELER
Mevsimin meyveleri; bu besinler sayesinde hem vücut oruç süresinde sıvı ihtiyacını giderir. Hem de içerdikleri güçlü vitamin ve lif sayesinde tok tutar. Ayrıca vücudun direncini yükseltir.
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PEYNİR Kalsiyum ve protein içeren peynir, uzmanlar özellikle sahurda tüketilmesini tavsiye eder. Ancak yağsız ve az tuzlu olması gerektiğinin altı çizilir. Aksi taktirde kilo almaya yağlanmaya yol açabilir.
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YOĞURTLU MEYVE Yoğurdun kendisi başlı başına bir probiyotik olduğundan özellikle tüketilmesi tasviye edilir. Ancak meyvelerle beraber tüketildiğinden bağırsak tembelliğini önler.
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ZEYTİNYAĞLI SALATALAR İçerdiği Omega-3 yağ asidi sayesinde zeytinyağı, sinir hücrelerini güçlendirerek oruç süresinde yaşanam ihtimali olan s-yorgunluk stres ve depresyon riskini azlatır. Ayırca salata yani yeşillik, domates ve salatalıkla karıştırıldığında mide ve bağırsakların yorulmasını önler.
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KURUYEMİŞ Uzun süreli tok durmanın tek sırrı kuruyemiştir. Bir avuç tüketilen kuruyemiş hem vücut direncini artırır hem de hastalıkları önler.
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YUMURTA Yumurta vitamin ve mineraller bakımından en zengin besindir. Bu yüzden uzmanlar tüketilmesi gereken besinlerin başında sayar. Ancak sahurda kızartma yerine rafadan yumurta tüketilmesi yavsiye edelir. Böylece içeriğindeki vitamin ve mineraller aktif kalır.