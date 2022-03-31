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Bugün Ve Yarına Diikat!

Bahar geliyor ama çöl tozuyla birlikte. İstanbul, Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da yaşayanlar aman dikkat! Görüş mesafesi azalabilir, çamur yağabilir. İşte yapılan açıklama...

  1. TÜRKİYE beklediği bahar havasına kavuştu. Ancak baharın tadını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen çöl tozu uyarısı kaçırdı. Perşembe günü itibariyle Afrika üzerinden gelen çöl tozu bir çok kenti saracak. Adeta havadan çamur yağacak. Eskişehir, Bursa , Bilecek ve Kütahya illeri için özel uyarı yapıldı. Hastalığı olanlar da aman dikkat! Ne kapı pencere açın ne de dışarıya çıkın. İşte meteoroloji uzmanlardan gelen son hava durumu tahmini ve uyarılar:

    TÜRKİYE beklediği bahar havasına kavuştu. Ancak baharın tadını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen çöl tozu uyarısı kaçırdı. Perşembe günü itibariyle Afrika üzerinden gelen çöl tozu bir çok kenti saracak. Adeta havadan çamur yağacak. Eskişehir, Bursa , Bilecek ve Kütahya illeri için özel uyarı yapıldı. Hastalığı olanlar da aman dikkat! Ne kapı pencere açın ne de dışarıya çıkın. İşte meteoroloji uzmanlardan gelen son hava durumu tahmini ve uyarılar:

  2. Meteoroloji sitesinden duyurdu : <br>Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu 31 Mart 2022 perşembe ve 1 Nisan 2022 cuma günü Türkiye'yi vuracak. Çöl tozuMarmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkemizin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görülecek. 31 Mart 2022 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor..

    Meteoroloji sitesinden duyurdu :
    Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu 31 Mart 2022 perşembe ve 1 Nisan 2022 cuma günü Türkiye'yi vuracak. Çöl tozuMarmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkemizin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görülecek. 31 Mart 2022 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor..

  3. Çamur yağacak : <br>Meteorolojinin yayınladığı uyarıya göre özellikle Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bursa illerinde çöl tozuyla birlikte adeta çamur yağacak. Toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi, hava kalitesi düşecek, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış görülecek. Çöl tozu cuma günü akşam saatlerine kadar yoğun bir şekilde etkili olacak.

    Çamur yağacak :
    Meteorolojinin yayınladığı uyarıya göre özellikle Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bursa illerinde çöl tozuyla birlikte adeta çamur yağacak. Toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi, hava kalitesi düşecek, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış görülecek. Çöl tozu cuma günü akşam saatlerine kadar yoğun bir şekilde etkili olacak.

  4. Araçlarınızı içeri alın dışarı çıkmayın : <br>Çöl tozuyla birlikte yağış olan yerlerde gökten çamur yağacak. Hava kalitesini düşerecek olan çöl tozu özellikle astım hastaları için çok zararlı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Nisan ayı boyunca belirli aralıklarla çöl tozu akınları olabileceğini belirterek şu uyarıları yaptı: -Basık havaya neden oluyor. Bu durum psikolojik olarak insanları etkiliyor. Ayrıca astım hastaları da dikkatli olsunlar. Ancak bu geçici bir durum.

    Araçlarınızı içeri alın dışarı çıkmayın :
    Çöl tozuyla birlikte yağış olan yerlerde gökten çamur yağacak. Hava kalitesini düşerecek olan çöl tozu özellikle astım hastaları için çok zararlı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Nisan ayı boyunca belirli aralıklarla çöl tozu akınları olabileceğini belirterek şu uyarıları yaptı: -Basık havaya neden oluyor. Bu durum psikolojik olarak insanları etkiliyor. Ayrıca astım hastaları da dikkatli olsunlar. Ancak bu geçici bir durum.

  5. En çok buraları vuracak : <br>Çöl tozlarının Libya üzerinden geldiğine dikkat çeken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'ye Yunanistan ve Ege üzerinden gireceğini belirtti. Ege, Trakya, Batı Karadeniz ve Marmara?nın çöl tozlarından en fazla etkilenen bölgeler olacağını vurgulayan Ökten, çöl tozlarının tarım için son derece önemli olduğunu belirterek ?Gübre görevi görüyor? dedi. Çöl tozlarının perşembe günü yoğun gözükeceğini kaydeden Ökten, havadaki kırmızılığa ve turunculuğa dikkat çekerek? dedi.

    En çok buraları vuracak :
    Çöl tozlarının Libya üzerinden geldiğine dikkat çeken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'ye Yunanistan ve Ege üzerinden gireceğini belirtti. Ege, Trakya, Batı Karadeniz ve Marmara?nın çöl tozlarından en fazla etkilenen bölgeler olacağını vurgulayan Ökten, çöl tozlarının tarım için son derece önemli olduğunu belirterek ?Gübre görevi görüyor? dedi. Çöl tozlarının perşembe günü yoğun gözükeceğini kaydeden Ökten, havadaki kırmızılığa ve turunculuğa dikkat çekerek? dedi.

  6. 30 DERECE OLACAK: <br>Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten "Sıcaklıklar 10 derece birden artacak. Nisan ayının ilk günü Marmara'da sıcaklık yer yer 30 dereceye yaklaşacak. 2 Nisan'dan itibaren ise sıcaklık düşüşe geçiyor. Havalar serin olacak. Tam Nisan ayı tadında geçecek..." uyarısında bulundu.

    30 DERECE OLACAK:
    Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten "Sıcaklıklar 10 derece birden artacak. Nisan ayının ilk günü Marmara'da sıcaklık yer yer 30 dereceye yaklaşacak. 2 Nisan'dan itibaren ise sıcaklık düşüşe geçiyor. Havalar serin olacak. Tam Nisan ayı tadında geçecek..." uyarısında bulundu.

  7. PENCELERİ AÇMAYIN:<br> Ökten "Çöl tozları yaklaşıyor. Edirne tarafında yoğun çöl tozu görülecek. İstanbul'a da yaklaşıyor. Bu ilk parti. Perşembe ve Cuma günü ikinci parti etkili olacak. Güneye ve batıya bakan pencereleri temizlik açısından kapatalım. Astım hastaları maskesiz gezmemeli..." dedi.

    PENCELERİ AÇMAYIN:
    Ökten "Çöl tozları yaklaşıyor. Edirne tarafında yoğun çöl tozu görülecek. İstanbul'a da yaklaşıyor. Bu ilk parti. Perşembe ve Cuma günü ikinci parti etkili olacak. Güneye ve batıya bakan pencereleri temizlik açısından kapatalım. Astım hastaları maskesiz gezmemeli..." dedi.