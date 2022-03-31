Bugün Ve Yarına Diikat!

Araçlarınızı içeri alın dışarı çıkmayın :

Çöl tozuyla birlikte yağış olan yerlerde gökten çamur yağacak. Hava kalitesini düşerecek olan çöl tozu özellikle astım hastaları için çok zararlı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, Nisan ayı boyunca belirli aralıklarla çöl tozu akınları olabileceğini belirterek şu uyarıları yaptı: -Basık havaya neden oluyor. Bu durum psikolojik olarak insanları etkiliyor. Ayrıca astım hastaları da dikkatli olsunlar. Ancak bu geçici bir durum.