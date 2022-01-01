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İşte Dünyanın En Zeki Ülkeleri!

Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Türkiye'nin de girdiği listede zirvedeki ülkeler şaşırttı.

  1. İşte en zeki ülkeler... <br> 30. Katar - 78 IQ

    İşte en zeki ülkeler...
    30. Katar - 78 IQ

  2. 29. Mısır - 81 IQ

    29. Mısır - 81 IQ

  3. 28. Hindistan - 82 IQ

    28. Hindistan - 82 IQ

  4. 27. Suriye - 83 IQ

    27. Suriye - 83 IQ

  5. 26. Suudi Arabistan - 84 IQ

    26. Suudi Arabistan - 84 IQ

  6. 25. Pakistan - 84 IQ

    25. Pakistan - 84 IQ

  7. 24. İran - 84 IQ

    24. İran - 84 IQ

  8. 23. Kuveyt - 86 IQ

    23. Kuveyt - 86 IQ

  9. 22. Irak - 87 IQ

    22. Irak - 87 IQ

  10. 21. Endonezya - 87 IQ

    21. Endonezya - 87 IQ

  11. 20. Azerbaycan - 87 IQ

    20. Azerbaycan - 87 IQ

  12. 19. Türkiye - 90 IQ

    19. Türkiye - 90 IQ

  13. 18. Malezya - 92 IQ

    18. Malezya - 92 IQ

  14. 17. Rusya - 97 IQ

    17. Rusya - 97 IQ

  15. 16. ABD - 98 IQ

    16. ABD - 98 IQ

  16. 15. Fransa - 98 IQ

    15. Fransa - 98 IQ

  17. 14. Almanya - 99 IQ

    14. Almanya - 99 IQ

  18. 13. Kanada - 99 IQ

    13. Kanada - 99 IQ

  19. 12. Birleşik Krallık - 100 IQ

    12. Birleşik Krallık - 100 IQ

  20. 11. Norveç - 100 IQ

    11. Norveç - 100 IQ

  21. 10. Avusturya - 100 IQ

    10. Avusturya - 100 IQ

  22. 9. Moğolistan - 101 IQ

    9. Moğolistan - 101 IQ

  23. 8. İzlanda - 101 IQ

    8. İzlanda - 101 IQ

  24. 7. İtalya - 102 IQ

    7. İtalya - 102 IQ

  25. 6. Tayvan - 104 IQ

    6. Tayvan - 104 IQ

  26. 5. Çin - 105 IQ

    5. Çin - 105 IQ

  27. 4. Japonya - 105 IQ

    4. Japonya - 105 IQ

  28. 3. Güney Kore - 106 IQ

    3. Güney Kore - 106 IQ

  29. 2. Singapur - 108 IQ

    2. Singapur - 108 IQ

  30. 1. Hong Kong - 108 IQ

    1. Hong Kong - 108 IQ