İşte Dünyanın En Zeki Ülkeleri!
Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Türkiye'nin de girdiği listede zirvedeki ülkeler şaşırttı.
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İşte en zeki ülkeler...
30. Katar - 78 IQ
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29. Mısır - 81 IQ
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28. Hindistan - 82 IQ
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27. Suriye - 83 IQ
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26. Suudi Arabistan - 84 IQ
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25. Pakistan - 84 IQ
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24. İran - 84 IQ
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23. Kuveyt - 86 IQ
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22. Irak - 87 IQ
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21. Endonezya - 87 IQ
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20. Azerbaycan - 87 IQ
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19. Türkiye - 90 IQ
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18. Malezya - 92 IQ
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17. Rusya - 97 IQ
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16. ABD - 98 IQ
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15. Fransa - 98 IQ
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14. Almanya - 99 IQ
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13. Kanada - 99 IQ
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12. Birleşik Krallık - 100 IQ
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11. Norveç - 100 IQ
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10. Avusturya - 100 IQ
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9. Moğolistan - 101 IQ
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8. İzlanda - 101 IQ
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7. İtalya - 102 IQ
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6. Tayvan - 104 IQ
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5. Çin - 105 IQ
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4. Japonya - 105 IQ
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3. Güney Kore - 106 IQ
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2. Singapur - 108 IQ
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1. Hong Kong - 108 IQ