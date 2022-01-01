Xiaomi Türkiye Note 11 Ailesini Tanıttı: İşte Türkiye Fiyatı Ve Özellikleri
Xiaomi, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S oluşan Note 11 ailesinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Cihazların Türkiye satış fiyatı ve özellikleri de belli oldu.
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Çinli akıllı cihazlar üreticisi Xiaomi, Türkiye'de yeni tanıtım etkinliğini gerçekleştirdi. Şirket etkinlik kapsamında Redmi Note 11 ailesiyle birlikte diğer ürünlerini de tanıttı. Telefonlar ocak ayında Çin'de tanıtıma çıkmıştı. Cihazlar 1-10 Nisan tarihleri arasında ön siparişe açılacak.
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REDMİ NOTE 11 PRO+ 5G ÖZELLİKLERİ
Note 11 ailesinin yeni üyesi Note 11 Pro+ 5G Türkiye'de tanıtılan cihazlar arasında yerini aldı. 120W kablosuz şarj desteğine sahip ilk Redmi telefon olan Note 11 Pro+ 5G'nin 4500 mAh'lık pilinin 15 dakikada tamamen şarj olduğu belirtiliyor. 120W destekli hızlı şarj adaptörü de telefonun kutusundan çıkıyor. Cihazda 108 MP'lik ana kamerayla birlikte 8MP'lik ultra geniş ve 2MP'lik makro kamera bulunuyor. Önde ise 16MP'lik öz çekim kamerası yer alıyor.
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Telefon 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.67 inçlik FHD+ Amoled ekrana sahip. Cihazda işlemci seti olarak sekiz çekirdekli ve 6nm tabanlı MediaTek Dimensity 920 kullanıldı.
CİHAZIN TÜRKİYE FİYATI
Redmi Note 11 Pro+ 5G 9.499 TL'den satışa çıkacak. Farklı depolama ve RAM seçeneklerine göre fiyat değişecek.
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REDMİ NOTE 11 PRO 5G ÖZELLİKLERİ
Note 11 ailesinin 5G'li bir diğer telefonu ise Note 11 Pro 5G. Çipset olarak Qualcomm Snapdragon'un 695 yongasının kullanıldığı telefonda 6.67 inçlik ekran bulunuyor. Bu ekran da Note 11 Pro'da olduğu gibi 120Hz yenileme 360Hz dokunmatik algılama hızına sahip ve Full HDP+ AMOLED'den oluşuyor. Ekran Gorilla Glass 5'le korunuyor. Cihazın kamera bloğunda diğer modele benzer 108 MP'lik geniş açı ana kamera, 8MP'lik geniş açı ve 2MP'lik makro söensör bulunuyor. Önde ise 16 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. 5000 mAh bataryaya sahip bu cihaz 67W hızlı şarj desteğine sahip.
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CİHAZIN TÜRKİYE FİYATI
Redmi Note 11 Pro 5G'nin fiyatı 8.099 TL?den başlıyor. RAM ve depolama seçeneklerine göre fiyat değişiyor. Pro modeller Nisan ayının ortasından itibaren kullanıcıyla buluşacak.
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REDMİ NOTE 11 PRO FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İsminden sadece 5G iletişim setinin olmadığı anlaşılsa da iki cihaz arasında farklar bulunuyor. Cihaz gücünü MediaTek Helio G96 yonga setinden alıyor. Ekran olarak ise 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inçlik FHD+ AMOLED kullanılmış. Arkada ise 108 Megapiksel f/1.9 geniş kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel f/2.4 makro + 2 Megapiksel f/2.4 derinlik kamerası. Cihazın ön tarafında 16 megapiksellik kamera yer alıyor.
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Cihazın 5000 mAh'lık bataryası 67W'lik hızlı şarj teknolojisine sahip.
TELEFONUN TÜRKİYE FİYATI
Redmi Note 11 Pro 7.199 TL'den satılacak. 1-10 Nisan'da ön satışa çıkacak.
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REDMİ NOTE 11 FİYATI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Redmi Note 11'de Snapdragon 680 işlemci kullanıldı. Cihazda HDR teknolojise sahip 6.43 inçlik AMOLED ekran var. Ekran 90Hz yenileme hızı sunarken Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Redmi Note 11'de 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera f/2.4 ve 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü yer alıyor. Selfie kamerasında ise 8 Megapiksel f/2.0 tercih edilmiş.
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5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun hızlı şarj teknolojisi ise 33W'yi destekliyor. Telefonun 58 dakikada tamamen şarj olduğu belirtiliyor.
TELEFONUN TÜRKİYE FİYATI
Redmi Note 11 ise 5.199 TL'den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla Mayıs ayında satışa çıkacak.
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REDMİ NOTE 11S FİYATI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Aileden tanıtılan son üye ise Redmi Note 11S oldu. Cihazda 6.43 inçlik 1080×2440 piksel FHD+ 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran yer alıyor. Cihazda işlemci seti olarak MediaTek Helio G96 bulunuyor. 5000 mAh'lık telefonda 33W hızlı şarj desteği var. Telefonun arkasında 108 MP f/1.8 + 8 MP ultra geniş açılı kamera f/2.2 + 2 MP makro kamera + 2 MP bokeh sensör yer alırken önde 13 MP f/2.0 selfie kamerası bulunuyor.
TELEFONUN FİYATI
Redmi Note 11S ise 6.499 TL'den başlayan fiyatlarla 1 Nisan itibariyle raflarda yerini alacak
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TANITILAN DİĞER CİHAZLAR
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