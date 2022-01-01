Kastamonu'da Bir Köy Alevlere Teslim Oldu: Evler Ve Ahırlar Küle Döndü

"DESTEK BEKLİYORUZ" Yangının herkesin uyuduğu sırada çıktığını söyleyen Haydarlar Köyü Muhtarı Salim Kuru, ?Yangının ahşap evde elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Ayhan Calayoğlu?nun köpeği vardı. Yangın evi sarınca köpeğin sesine uyanmış ve Ayhan gelip ?yanıyoruz? diyerek bizleri uyandırdı. Ondan sonra evleri tahliye ettik. Devletimizden yanan evlerle ilgili bir yardım ve destek bekliyoruz? dedi.