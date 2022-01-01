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Kastamonu'da Bir Köy Alevlere Teslim Oldu: Evler Ve Ahırlar Küle Döndü

Kastamonu?da bir köyde çıkan yangında 7 ev, 7 ahır, 1 cami yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında 12 büyükbaş hayvan telef olurken 1 traktör de küle döndü.

  1. Gece saatlerinde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde Kamil Aşcıoğlu?na ait kullanılmayan boş evde yangın çıktı.

    Gece saatlerinde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde Kamil Aşcıoğlu?na ait kullanılmayan boş evde yangın çıktı.

  2. KÖPEKLERİN HAVLAMASINA UYANDI Yangının büyümesi üzerine köyde bulunan köpekler havlamaya başladı. Havlayan köpeğin sesine uyanan Ayhan Calayoğlu, vakit kaybetmeksizin evini terk ederek köy halkını uyardı.

    KÖPEKLERİN HAVLAMASINA UYANDI Yangının büyümesi üzerine köyde bulunan köpekler havlamaya başladı. Havlayan köpeğin sesine uyanan Ayhan Calayoğlu, vakit kaybetmeksizin evini terk ederek köy halkını uyardı.

  3. Vatandaşları evden çıkaran Ayhan Calayoğlu, ardından itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

    Vatandaşları evden çıkaran Ayhan Calayoğlu, ardından itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

  4. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınabildi.

    Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınabildi.

  5. EVLER VE AHIRLAR KÜLE DÖNDÜ Yangında Kamil Aşçıoğlu, Şaban Kadam, İsmail Kadam, Ayhan Calayoğlu ve İdris Calayoğlu isimli vatandaşlara ait 7 ev, 7 ahır, 1 traktör yandı. 12 büyükbaş hayvan ise tamamen telef oldu.

    EVLER VE AHIRLAR KÜLE DÖNDÜ Yangında Kamil Aşçıoğlu, Şaban Kadam, İsmail Kadam, Ayhan Calayoğlu ve İdris Calayoğlu isimli vatandaşlara ait 7 ev, 7 ahır, 1 traktör yandı. 12 büyükbaş hayvan ise tamamen telef oldu.

  6. "ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR" Köyde bulunan cami de yangında yanarak kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

    "ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR" Köyde bulunan cami de yangında yanarak kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

  7. "DESTEK BEKLİYORUZ" Yangının herkesin uyuduğu sırada çıktığını söyleyen Haydarlar Köyü Muhtarı Salim Kuru, ?Yangının ahşap evde elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Ayhan Calayoğlu?nun köpeği vardı. Yangın evi sarınca köpeğin sesine uyanmış ve Ayhan gelip ?yanıyoruz? diyerek bizleri uyandırdı. Ondan sonra evleri tahliye ettik. Devletimizden yanan evlerle ilgili bir yardım ve destek bekliyoruz? dedi.

    "DESTEK BEKLİYORUZ" Yangının herkesin uyuduğu sırada çıktığını söyleyen Haydarlar Köyü Muhtarı Salim Kuru, ?Yangının ahşap evde elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Ayhan Calayoğlu?nun köpeği vardı. Yangın evi sarınca köpeğin sesine uyanmış ve Ayhan gelip ?yanıyoruz? diyerek bizleri uyandırdı. Ondan sonra evleri tahliye ettik. Devletimizden yanan evlerle ilgili bir yardım ve destek bekliyoruz? dedi.