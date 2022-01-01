Bahar Aylarına Rağmen Sivas'ta Buz Tutan Göl Hala Çözülmedi

Seçim kanunu teklifi TBMM'den geçti
Seçim kanunu teklifi TBMM'den geçti
Ankara Adliyesinde 'cıva' hareketliliği
Ankara Adliyesinde 'cıva' hareketliliği
Muhtar maaşlarını artıran teklif Komisyonda kabul edildi
Muhtar maaşlarını artıran teklif Komisyonda kabul edildi
Erdoğan'dan manda yoğurtlu tarifine gelen yorumlara yanıt
Erdoğan'dan manda yoğurtlu tarifine gelen yorumlara yanıt
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak
Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
Bu belediyede sosyal denge tazminatı yüzde 100 artırıldı
Bu belediyede sosyal denge tazminatı yüzde 100 artırıldı
Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın önünü kazdı
Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın önünü kazdı
YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
'İngiltere'nin çöpü Adana'ya geldi' iddialarına Bakan Kurum'dan açıklama
'İngiltere'nin çöpü Adana'ya geldi' iddialarına Bakan Kurum'dan açıklama
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Konak Belediyesinde 4 çalışana rüşvetten suçüstü...Gözaltına alındılar
Konak Belediyesinde 4 çalışana rüşvetten suçüstü...Gözaltına alındılar
İYTE'de rekor maaş promosyonu
İYTE'de rekor maaş promosyonu
EPDK: Akaryakıtta tüketiciye yük olacak adımlara izin verilmeyecek
EPDK: Akaryakıtta tüketiciye yük olacak adımlara izin verilmeyecek
Bu ilimizde tüm devlet okullarına su sebili konulacak
Bu ilimizde tüm devlet okullarına su sebili konulacak
Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı
'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'
'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'
PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı
PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama
'Bu milletin evlatları terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir'
'Bu milletin evlatları terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir'
Ayhan Bilgen'in yeni partisi için kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi
Ayhan Bilgen'in yeni partisi için kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi
İstanbul Müftüsü'nden 'teravihte hız limiti' uyarısı
İstanbul Müftüsü'nden 'teravihte hız limiti' uyarısı
Şekere yüzde 31 zam geldi
Şekere yüzde 31 zam geldi
4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor
İnternete büyük zam geliyor! 1 Nisan'da yürürlüğe girecek
İnternete büyük zam geliyor! 1 Nisan'da yürürlüğe girecek

Bahar Aylarına Rağmen Sivas'ta Buz Tutan Göl Hala Çözülmedi

Sivas?ta sert geçen kış mevsiminde donan Pusat Özen Baraj Gölü, Nisan ayı gelmesine rağmen halen çözülmedi.

  1. Son yılların en sert ve uzun kış mevsimini yaşayan Sivas?ta, Sibirya soğuklarının etkisi halen sürüyor. Sivas?ın Hafik ilçesi sınırları içerisinde yer alan Pusat Özen Baraj Gölü, dondurucu soğukların etkisi ile buzla kaplandı. Kış ortasında gölün yüzeyindeki buz kalınlığı 1 metreye ulaştı. Mart ayının bitmesine rağmen buz tutan göl halen çözülmedi.

    Son yılların en sert ve uzun kış mevsimini yaşayan Sivas?ta, Sibirya soğuklarının etkisi halen sürüyor. Sivas?ın Hafik ilçesi sınırları içerisinde yer alan Pusat Özen Baraj Gölü, dondurucu soğukların etkisi ile buzla kaplandı. Kış ortasında gölün yüzeyindeki buz kalınlığı 1 metreye ulaştı. Mart ayının bitmesine rağmen buz tutan göl halen çözülmedi.

  2. Gölün bahar mevsiminin ortasında buzla kaplı olmasının yanı sıra su altında kalan Pusat köyü camisinin minaresi de dikkat çekiyor. Son yıllarda gölde su seviyesi düştükçe minare su yüzeyine çıktı.

    Gölün bahar mevsiminin ortasında buzla kaplı olmasının yanı sıra su altında kalan Pusat köyü camisinin minaresi de dikkat çekiyor. Son yıllarda gölde su seviyesi düştükçe minare su yüzeyine çıktı.

  3. Bahar aylarına rağmen Sivas'ta buz tutan göl hala çözülmedi - 3 "BU YILA KADAR BÖYLE BİR ŞEY OLMADI" Köy sakinlerinden 85 yaşındaki Ali İhsan Yörük, hayatı boyunca en soğuk kış mevsimini geçirdiğini belirterek, ?Bu yıla kadar böyle bir şey olmadı. Ben 85 yaşındayım, bugüne kadar bu kadar soğuk görmedim? dedi.

    Bahar aylarına rağmen Sivas'ta buz tutan göl hala çözülmedi - 3 "BU YILA KADAR BÖYLE BİR ŞEY OLMADI" Köy sakinlerinden 85 yaşındaki Ali İhsan Yörük, hayatı boyunca en soğuk kış mevsimini geçirdiğini belirterek, ?Bu yıla kadar böyle bir şey olmadı. Ben 85 yaşındayım, bugüne kadar bu kadar soğuk görmedim? dedi.

  4. Köy sakinlerinden Kamer Kızılyar ise, ?Bu yıl kış çok çileli geçti. Çok yordu bizi. Ama çok uğraştık çok mücadele ettik. Barajın üzeri halen buz. Suyun seviyesi yükselecek mi azalacak mı tahmin edemiyoruz. Nisan ayına girdik, ama halen zemheri kışı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

    Köy sakinlerinden Kamer Kızılyar ise, ?Bu yıl kış çok çileli geçti. Çok yordu bizi. Ama çok uğraştık çok mücadele ettik. Barajın üzeri halen buz. Suyun seviyesi yükselecek mi azalacak mı tahmin edemiyoruz. Nisan ayına girdik, ama halen zemheri kışı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.