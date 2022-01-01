Bahar aylarına rağmen Sivas'ta buz tutan göl hala çözülmedi - 3 "BU YILA KADAR BÖYLE BİR ŞEY OLMADI" Köy sakinlerinden 85 yaşındaki Ali İhsan Yörük, hayatı boyunca en soğuk kış mevsimini geçirdiğini belirterek, ?Bu yıla kadar böyle bir şey olmadı. Ben 85 yaşındayım, bugüne kadar bu kadar soğuk görmedim? dedi.