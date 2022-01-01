Trabzon'da Heyelan: İki Katlı Bina Boşaltıldı
Trabzon'un Arsin ilçesinde ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide heyelan meydana geldi, iki katlı bina tahliye edildi.
-
Trabzon Arsin'e bağlı Başdurak Mahallesi Mısırlı mevkisinde, bakkal ve kahvehane olarak hizmet verilen 2 katlı binanın aşağısındaki yamaç arazide dün akşam heyelan meydana geldi.
-
Ani kar erimesiyle oluşan heyelan sonrası duvarları çatlayan 2 katlı bina boşaltıldı.
-
Bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, riskli alanda inceleme başlattı.
-
-