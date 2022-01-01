Trabzon'da Heyelan: İki Katlı Bina Boşaltıldı

Trabzon Arsin'e bağlı Başdurak Mahallesi Mısırlı mevkisinde, bakkal ve kahvehane olarak hizmet verilen 2 katlı binanın aşağısındaki yamaç arazide dün akşam heyelan meydana geldi.

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