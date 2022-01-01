Orucu Hurma Ya Da Zeytin İle Açmanın Faydaları Nelerdir?
Peygamber Efendimiz (sav)'den hurma tavsiyesi
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Ramazan ayında uzmanlar en kritik zamanın iftar süreci olduğunu vurguluyor. Uzun süreli açlık sonrası organların besinle ilk buluşacağı iftarda tüketilen besinler bu yüzden oldukça önemlidir. Asrılar yıl önce Peygamber Efendimiz (sav) iftarın hurma ile açılmasını tavsiye etmiş. Vücudun hem doğal şekere hem de güçlü bir lif kaynağına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Peygamber Efendimiz (sav)'in bu tavsiyesi bugün bilim insanları tarafından da şiddetle tavsiye edilir. Bazı bilim insanları da hurma yerine alternatif olarak zeytini de önerir. Orucu hurma ya da zeytin ile açmanın faydaları nelerdir?
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Lif bakımından zengin olan hurma mide ve bağırsak sorunlarını engelleyen güçlü bir besin kaynağıdır. Bu faydaları sayesinde uzmanlar gün içinde tüketilmesini tavsiye ettiği besinlerin başında gelir. İçerdiği maddeler sayesinde antioksidan etkisi olan hurma hakkında Peygamber Efendimiz (sav), asırlar önce "Biriniz iftarını açmak istediğinde, onu hurma ile açsın, çünkü hurma berekettir, hurma bulmazsa su ile açsın, çünkü su temizdir" tavsiyesinde bulunmuş.
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Hurmanın hikmeti hakkında ise bazı Alimler "bereket" kelimesiyle Peygamber Efendimiz (sav)'in aslında vücuda olan etkilerinden bahsedildiğini belirtir.
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ORUCU HURMA YA DA ZEYTİN İLE AÇMANIN FAYDALARI NELERDİR? Uzun süreli açlık sonrası vücudun ilk ihtiyaç duyduğu şeker yani enerji depolarını dolduran maddelerle zengin olan hurma ile açıldığında orucun gün içindeki etkileri azaltılmış olur. Aniden vücut besin ağırlığı yaşamaz ve ilk lif tükettiğinden bağırsak ve mide de şişkinlik ya da hazımsızlık oluşmaz.
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Ayrıca hurma tokluk hissi de verdiğinden iftarda aşırı bir besin tüketimi yerine daha orantılı bir yeme şekli oturur. Bir hurma ve bir bardak su sonrası yarım kase çorba vücudun hafif düzeyde doymasını sağlar. Üzerine egzersiz ya da namaz kıldıktan sonra geçilen ana yemekte de midenin düzenini bozmadan yemek yenilebilir.
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Hurma aynı zamanda güçlü bir B vitamini komplikasyonuna sahiptir. B vitamini hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Ayrıca magnezyum bakımında zengin olan hurma gün içinde oluşan baş ağrısı halsizlik ve stres gibi sağlık sorunlarının da yaşanma riksini azaltır.
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Öte yandan uzmanlar hurma bulamayan kişilerin zeytin ve suyla açabileceklerini vurguluyor. Tuz oranı az olan iki adet zeytin ve bir bardak su önerir. Tıpkı hurma gibi lif oranı yüksek olan zeytin de mide ve bağırsak sağlığı için etkinlik gösterirç
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Zeytin vücuttaki hormonları hareketlendiren maddeler barındırır.