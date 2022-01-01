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Seren Serengil'i Şoke Eden Karar! Hapsi İsteniyor

Özbek yardımcısı koronavirüs olduğu için darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sunucu Seren Serengil'in, "haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

  1. Ünlü sunucu Seren Serengil'in, Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada açıklanan mütalaada "haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Serengil önceki celsede hakkında zorla getirilme kararı verilen Serengil bu kez, Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldı.

    Ünlü sunucu Seren Serengil'in, Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada açıklanan mütalaada "haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Serengil önceki celsede hakkında zorla getirilme kararı verilen Serengil bu kez, Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldı.

  2. "HEPSİ KURGU, BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR" <br> Gulnoza Mamatova duruşmada avukatı Ali Çezik ile hazır bulunurken, celseye ilk kez katılan Serengil, müdahil ile sözlü münakaşa yaşadıklarını ancak kendisine fiziksel bir şiddet uygulamadığını söyledi. Ünlü sunucu, "Bu olayların hepsi birer kurgudur. Bu kişi, avukatıyla şikayette bulunup medyada beni küçük düşürmek ve karalamak amacıyla demeç vermişlerdir" şeklinde savunmada bulundu.

    "HEPSİ KURGU, BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR"
    Gulnoza Mamatova duruşmada avukatı Ali Çezik ile hazır bulunurken, celseye ilk kez katılan Serengil, müdahil ile sözlü münakaşa yaşadıklarını ancak kendisine fiziksel bir şiddet uygulamadığını söyledi. Ünlü sunucu, "Bu olayların hepsi birer kurgudur. Bu kişi, avukatıyla şikayette bulunup medyada beni küçük düşürmek ve karalamak amacıyla demeç vermişlerdir" şeklinde savunmada bulundu.

  3. BERAATİNİ İSTEDİ Kendisinin 43, yardımcısının yaklaşık 100 kiloya yakın olduğunu söyleyen Serengil hastalığından dolayı fiziki olarak saldırmasının mümkün olmadığını belirterek,

    BERAATİNİ İSTEDİ Kendisinin 43, yardımcısının yaklaşık 100 kiloya yakın olduğunu söyleyen Serengil hastalığından dolayı fiziki olarak saldırmasının mümkün olmadığını belirterek,

  4. "Ben bunların yanında mı böyle bir şeyde bulunmuşum veya bulundum? Hiç dayak yiyen biri tekrar benimle aynı araca biner mi? Bunların hiçbiri hayatın olağan akışına uygun değil. Kendisini bizzat benim, onun gitme isteği doğrultusunda koronadan dolayı toplu taşıma aracı da olmaması dikkate alınarak istediği noktaya bıraktığım kamera kayıtlarıyla sabittir. Bıraktığım nokta otobüslerin geçtiği yerdir ve oraya hastane yakındır. Yaralandığına ilişkin 3-4 saat sonrasında Pendik'te bir hastaneden rapor alması hiç mantıklı değildir. Evimde böyle bir olay yaşandıysa neden hiç kimseden yardım istememiş? Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

    "Ben bunların yanında mı böyle bir şeyde bulunmuşum veya bulundum? Hiç dayak yiyen biri tekrar benimle aynı araca biner mi? Bunların hiçbiri hayatın olağan akışına uygun değil. Kendisini bizzat benim, onun gitme isteği doğrultusunda koronadan dolayı toplu taşıma aracı da olmaması dikkate alınarak istediği noktaya bıraktığım kamera kayıtlarıyla sabittir. Bıraktığım nokta otobüslerin geçtiği yerdir ve oraya hastane yakındır. Yaralandığına ilişkin 3-4 saat sonrasında Pendik'te bir hastaneden rapor alması hiç mantıklı değildir. Evimde böyle bir olay yaşandıysa neden hiç kimseden yardım istememiş? Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

  5. CEZA VERİLMESİ DURUMUNDA KAMU YARARINA ÇALIŞMAYI KABUL ETTİ Mahkeme Serengil'e, suç işlediği kanaatine ulaşılması ve ceza verilmesi halinde, cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesini talep edip etmediği ve özellikle gönüllü olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılmayı isteyip istemediğini sordu. Ünlü sunucu da hakkında verilecek cezanın seçenek yaptırımlarına çevrilmesini talep ederken kamuya yararlı işte çalıştırılmayı da kabul etti. Sanık avukatı Oğuz Özer de suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkiline komplo kurulduğunu öne sürdü.

    CEZA VERİLMESİ DURUMUNDA KAMU YARARINA ÇALIŞMAYI KABUL ETTİ Mahkeme Serengil'e, suç işlediği kanaatine ulaşılması ve ceza verilmesi halinde, cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesini talep edip etmediği ve özellikle gönüllü olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılmayı isteyip istemediğini sordu. Ünlü sunucu da hakkında verilecek cezanın seçenek yaptırımlarına çevrilmesini talep ederken kamuya yararlı işte çalıştırılmayı da kabul etti. Sanık avukatı Oğuz Özer de suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkiline komplo kurulduğunu öne sürdü.

  6. Esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Müdahil Mamatova'nın olaydan hemen sonra müracaatta bulunduğu, doktor raporu aldığı belirtilirken tarafsız olmadığına kanaat getirilen tanıkların beyanlarına itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

    Esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Müdahil Mamatova'nın olaydan hemen sonra müracaatta bulunduğu, doktor raporu aldığı belirtilirken tarafsız olmadığına kanaat getirilen tanıkların beyanlarına itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

  7. 2 AYDAN 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ Sanık Serengil'in yanında çalıştığı Özbekistan asıllı kadının saçlarını çektiği ve tekme attığı iddiasıyla ünlü sunucunun, "haksız tahrik altında basit müdahaleyle giderilebilecek kasten yaralama" suçundan 2 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    2 AYDAN 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ Sanık Serengil'in yanında çalıştığı Özbekistan asıllı kadının saçlarını çektiği ve tekme attığı iddiasıyla ünlü sunucunun, "haksız tahrik altında basit müdahaleyle giderilebilecek kasten yaralama" suçundan 2 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

  8. Mütaalayı ve suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Serengil iftiraya uğradığını belirterek, "Hiçbir delil yoktur. Benim onur savaşım sürecek, ben suç işlemediğimi biliyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Ben burada sanatçı olmanın zorluklarını yaşıyorum, bu konuda önyargılar oluyor. Ama ben suç işlemediğimden eminim, beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

    Mütaalayı ve suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Serengil iftiraya uğradığını belirterek, "Hiçbir delil yoktur. Benim onur savaşım sürecek, ben suç işlemediğimi biliyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Ben burada sanatçı olmanın zorluklarını yaşıyorum, bu konuda önyargılar oluyor. Ama ben suç işlemediğimden eminim, beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

  9. "SAÇINDAN TUTARAK YERDE TEKMELEDİ" Suç duyurusu dilekçesinde, "Seren Serengil'in, haftalık izin isteyen Mamatova'ya, 'siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun?' dediği, 'işten ayrıldığını' söylemesi üzerine, 'siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek saldırdığı, saçından tutarak yere yatırıp tekmelemeye başladığı" ifadelerine yer vermişti. Ayrıca dilekçede Mamatova'nın Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı'na götürüldüğü ve tehdit edildiği de yazılmışt. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu ve müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtiliyordu. İddianamade, sanık Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

    "SAÇINDAN TUTARAK YERDE TEKMELEDİ" Suç duyurusu dilekçesinde, "Seren Serengil'in, haftalık izin isteyen Mamatova'ya, 'siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun?' dediği, 'işten ayrıldığını' söylemesi üzerine, 'siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek saldırdığı, saçından tutarak yere yatırıp tekmelemeye başladığı" ifadelerine yer vermişti. Ayrıca dilekçede Mamatova'nın Serengil ve arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı'na götürüldüğü ve tehdit edildiği de yazılmışt. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu ve müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtiliyordu. İddianamade, sanık Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.