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Tatlıses, CZN Burak Ve Nusret'i Topa Tuttu

Nusret ve CZN Burak'ı hedef alan Tatlıses, iki ünlü aşçının kendisi sayesinde ünlü olduklarını söyledi. Tatlıses, "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar" dedi.

  1. Konserleri ve programıyla yoğun iş temposuna giren usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni yatırımlarını basın mensuplarıyla paylaştı. Nusret ve CZN Burak'ı hedef alan Tatlıses, iki ünlü aşçının kendisi sayesinde ünlü olduklarını söyledi. Tatlıses, "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar" dedi.

    Konserleri ve programıyla yoğun iş temposuna giren usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni yatırımlarını basın mensuplarıyla paylaştı. Nusret ve CZN Burak'ı hedef alan Tatlıses, iki ünlü aşçının kendisi sayesinde ünlü olduklarını söyledi. Tatlıses, "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar" dedi.

  2. Takvim'de yer alan habere göre, Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, soyadını taşıyan gıda şirketiyle dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Önceki gün yeni yatırımlarını duyurmak için basın toplantısı yapan İmparator, CZN Burak ve Nusret'i sözleriyle yerden yere vurdu.

    Takvim'de yer alan habere göre, Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, soyadını taşıyan gıda şirketiyle dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Önceki gün yeni yatırımlarını duyurmak için basın toplantısı yapan İmparator, CZN Burak ve Nusret'i sözleriyle yerden yere vurdu.

  3. Dünyaya açılan ve sosyal medyada fenomen hale gelen CZN Burak ve Nusret'in 'çamur' sattığını ifada eden Talıses sözlerini böyle sürdürdü:

    Dünyaya açılan ve sosyal medyada fenomen hale gelen CZN Burak ve Nusret'in 'çamur' sattığını ifada eden Talıses sözlerini böyle sürdürdü:

  4. "CZN BURAK VE NUSRET MİLLETE ÇAMUR SATIYOR" <br> CZN Burak ve Nusret için "Benim sayemde piyasaya çıktılar" diyerek zehir zemberek açıklamalar yaptı.

    "CZN BURAK VE NUSRET MİLLETE ÇAMUR SATIYOR"
    CZN Burak ve Nusret için "Benim sayemde piyasaya çıktılar" diyerek zehir zemberek açıklamalar yaptı.

  5. İkilinin çamur sattığını ileri süren İmparator, "Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi, kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, içine su mu katıyor ne katıyor! Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde."

    İkilinin çamur sattığını ileri süren İmparator, "Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi, kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, içine su mu katıyor ne katıyor! Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde."

  8. Dünyaca ünlü futbolcu yıldız Cristiano Ronaldo fenomen şef CZN Burak ile iş ortağı oluyor. Ünlü şef, yaptığı açıklamayla Ronaldo'nun ortağı olacağını ve restoran açacaklarını söyledi.

    Dünyaca ünlü futbolcu yıldız Cristiano Ronaldo fenomen şef CZN Burak ile iş ortağı oluyor. Ünlü şef, yaptığı açıklamayla Ronaldo'nun ortağı olacağını ve restoran açacaklarını söyledi.

  9. Çektiği videolarla da sosyal medyada fenomen hale gelen ünlü şef CZN Burak Özdemir, İngiltere'nin başkenti Londra'da kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağının dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı.

    Çektiği videolarla da sosyal medyada fenomen hale gelen ünlü şef CZN Burak Özdemir, İngiltere'nin başkenti Londra'da kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağının dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı.

  10. "RONALDO İLE ORTAK OLDUK!" Geçtiğimiz yıl La Liga'nın konuğu olarak gittiği Madrid'de Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra'da ortak restoran açacaklarını açıkladı.

    "RONALDO İLE ORTAK OLDUK!" Geçtiğimiz yıl La Liga'nın konuğu olarak gittiği Madrid'de Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra'da ortak restoran açacaklarını açıkladı.

  11. 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, "Bu yılın 11'inci ayında İngiltere'deki yerimizi açıyoruz. Londra'da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz" dedi.

    11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, "Bu yılın 11'inci ayında İngiltere'deki yerimizi açıyoruz. Londra'da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz" dedi.