Adana'da Termometreler 33 Dereceyi Gördü

Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Bolu Dağı Tüneli'nde 4 şerit trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli'nde 4 şerit trafiğe kapatıldı
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı
Muğla'da 'ihaleye fesat karıştırma' dan 3 şüpheli tutuklandı
Muğla'da 'ihaleye fesat karıştırma' dan 3 şüpheli tutuklandı
Gökçek: Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor
Gökçek: Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
Bankalardan kredi kullanacaklar için yeni dönem başladı
Bankalardan kredi kullanacaklar için yeni dönem başladı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı
KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı
Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu
Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu
Suç işle, serbest kal devri kapanıyor
Suç işle, serbest kal devri kapanıyor
Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu
Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu
Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını
Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını
Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 katı aştı
Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 katı aştı
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor
Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor

Adana'da Termometreler 33 Dereceyi Gördü

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parkları doldurdu.

  1. Adana'da 3 gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları bugün son zamanların zirvesine ulaştı.

    Adana'da 3 gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları bugün son zamanların zirvesine ulaştı.

  2. Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise ailece parklara akın etti.

    Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise ailece parklara akın etti.

  3. EBEVEYNLER DİNLENDİ, ÇOCUKLAR OYNADI Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi.

    EBEVEYNLER DİNLENDİ, ÇOCUKLAR OYNADI Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi.

  4. Atatürk Parkı'na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.

    Atatürk Parkı'na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.

  5. ?10 GÜN ÖNCE MONT GİYİYORDUK? Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, "10 gün önce mont giyiyorduk, ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık" diye konuştu.

    ?10 GÜN ÖNCE MONT GİYİYORDUK? Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, "10 gün önce mont giyiyorduk, ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık" diye konuştu.

  6. Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, "Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor" dedi.

    Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, "Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor" dedi.