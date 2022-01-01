Kuraklık Alarmı Veriyordu, Kar Yağışları Sonrası Doldu

Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Bolu Dağı Tüneli'nde 4 şerit trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli'nde 4 şerit trafiğe kapatıldı
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
Erdoğan: Vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı
Muğla'da 'ihaleye fesat karıştırma' dan 3 şüpheli tutuklandı
Muğla'da 'ihaleye fesat karıştırma' dan 3 şüpheli tutuklandı
Gökçek: Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor
Gökçek: Kaşıkla topluyor, bürokrasi ihanet edip kürekle dağıtıyor
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
İçişleri genelge gönderdi: 5 milyon erkeğe 'kadına şiddetle mücadele' eğitimi
Bankalardan kredi kullanacaklar için yeni dönem başladı
Bankalardan kredi kullanacaklar için yeni dönem başladı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı
KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı
Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu
Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu
Suç işle, serbest kal devri kapanıyor
Suç işle, serbest kal devri kapanıyor
Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu
Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu
Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını
Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını
Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 katı aştı
Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 katı aştı
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor
Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor

Kuraklık Alarmı Veriyordu, Kar Yağışları Sonrası Doldu

Düzce'de geçtiğimiz yıl kuraklık sıkıntısı sebebi ile boşalan Hasanlar Barajı, bu yıl etkili olan kar yağışı sonrasında su seviyesi yükseldi. İstanbul?a su gönderen baraj yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

  1. İstanbul?a su sağlayan, Düzce?nin Yığılca ilçesinde yer alan ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip olan Hasanlar Barajı sonbahar aylarında son yılların en kurak dönemini yaşadı.

    İstanbul?a su sağlayan, Düzce?nin Yığılca ilçesinde yer alan ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip olan Hasanlar Barajı sonbahar aylarında son yılların en kurak dönemini yaşadı.

  2. YÜZDE 100 DOLULUK SEVİYESİNE ULAŞTI Su seviyesinin yüzde 15?lere kadar gerilediği baraj gölünde bu yıl etkili olan kar yağışları sonrasında barajdaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

    YÜZDE 100 DOLULUK SEVİYESİNE ULAŞTI Su seviyesinin yüzde 15?lere kadar gerilediği baraj gölünde bu yıl etkili olan kar yağışları sonrasında barajdaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

  3. BARAJ KAPAKLARI DÜZENLİ OLARAK AÇILIYOR Dağlarda halen daha erimeyen karların olması sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına baraj kapakları günlük düzenli olarak açılırken, 48 yıllık baraj Türkiye?nin en büyük hacimli barajlarından birisi olarak görülüyor.

    BARAJ KAPAKLARI DÜZENLİ OLARAK AÇILIYOR Dağlarda halen daha erimeyen karların olması sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına baraj kapakları günlük düzenli olarak açılırken, 48 yıllık baraj Türkiye?nin en büyük hacimli barajlarından birisi olarak görülüyor.

  4. Düzce?de ayrıca 27 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren Hasanlar Barajı bir yandan da elektrik üretimi yaparken, barajın dolu olduğunu gören vatandaşlar ise bölgeye akın etmeye başladı.

    Düzce?de ayrıca 27 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren Hasanlar Barajı bir yandan da elektrik üretimi yaparken, barajın dolu olduğunu gören vatandaşlar ise bölgeye akın etmeye başladı.

  5. Arkadaşları ile bölgeye gezintiye çıkan Özlem Şahin, ?Bu yıl kış çok çetin geçti. Daha geçtiğimiz haftaya kadar Düzce?de kar yağıyordu. Bu çetin geçen kış sonrasında Hasanlar Barajımız doldu. Ben bu barajın geçtiğimiz yıl kuru halini de görmüştüm. Küresel ısınmadan sonra bu yağışlar çok iyi geldi" dedi.

    Arkadaşları ile bölgeye gezintiye çıkan Özlem Şahin, ?Bu yıl kış çok çetin geçti. Daha geçtiğimiz haftaya kadar Düzce?de kar yağıyordu. Bu çetin geçen kış sonrasında Hasanlar Barajımız doldu. Ben bu barajın geçtiğimiz yıl kuru halini de görmüştüm. Küresel ısınmadan sonra bu yağışlar çok iyi geldi" dedi.