Kurtlar Vadisi'nin Bir Yıldızı Daha Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni...
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Mete Aymar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan'dan kötü haber geldi.
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Usta oyuncu İbrahim Gündoğan, bugün 63 yaşında hayatını kaybetti.
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Acı haberi usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur duyurdu.
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Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı, "Yolun ışıklar içinde olsun usta?" paylaşımıyla duyurdu.
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Usta oyuncunun ölüm nedeni ortaya çıktı.
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Gündoğan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
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İBB Şehir Tiyatrosu Gündoğan'ın ölümünün ardından "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Gündoğan?ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu?na başsağlığı dileriz. " açıklamasını yaptı.