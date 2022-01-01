Kurtlar Vadisi'nin Bir Yıldızı Daha Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni...

İBB Şehir Tiyatrosu Gündoğan'ın ölümünün ardından "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Gündoğan?ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu?na başsağlığı dileriz. " açıklamasını yaptı.