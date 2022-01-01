Haftanın Fırsat Ürünleri (04-08)

Yurt içinde tüm dikkatler Mart ayı enflasyon verilerine çevrildi
Yurt içinde tüm dikkatler Mart ayı enflasyon verilerine çevrildi
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo
Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda
Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
Yağ fiyatlarının artmasına neden olan spekülatöre dava
Yağ fiyatlarının artmasına neden olan spekülatöre dava
Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür
Bakan Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür
Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Vaka sayısı 10 binin altına düştü
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Ankara'da, kışladan konvoy ile çıkış görüntülerine inceleme
Başkent şiddetli rüzgara teslim! Ağaçlar devrildi
Başkent şiddetli rüzgara teslim! Ağaçlar devrildi
Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi
Şehir içi ulaşımda tek kart dönemi
Zerdeçal türevlerinin Kovid-19 ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı
Zerdeçal türevlerinin Kovid-19 ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı bekleniyor
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı bekleniyor
Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Valinin açılışını yaptığı markette ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
Vali Ümit açıkladı: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İcra sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Dışı okul içi fabrika: Üreterek öğreniyorlar
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Çocuk tesliminde yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı, 3 ayda yüzde 158 arttı
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak
Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı
Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı
TMO Genel Müdürü: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
TMO Genel Müdürü: Ayçiçeği yağı ve bakliyat sorunu yok
Ak Parti'de seçim hazırlığı başladı: İki şirketle görüşülüyor
Ak Parti'de seçim hazırlığı başladı: İki şirketle görüşülüyor
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
TÜBİTAK burslarında başarı ölçütleri kaldırıldı
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk
Erdoğan: Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk

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