Sivilce Sıkmak Felce Neden Olur Mu?
Ordu?da yaşayan Muhammet Dikici, göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu omurilik felci geçirdi. Peki sivilce sıkmak, felç gibi çok ciddi bir komplikasyona nasıl neden olabiliyor? İşte yanıtı...
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2019 yılında Ordu?da yaşayan Muhammet Dikici?nin göbeğinde bir sivilce çıktı.
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30 yaşındaki Dikici, göbeğindeki sivilceyi sıkınca o bölgede yara oluştu ve ardından da enfeksiyon oluştu.
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Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çekmeye başlayan Dikici hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde enfeksiyonun kan yoluyla sinir sistemine bulaştığı ve Omurilik Felci geçirdiği saptandı. Hemen ameliyata alınan Dikici, yapılan tüm müdahalelere rağmen felç kaldı. Bu yaşananların sadece üç gün içinde gerçekleştiğini, sivilceyi sıktıktan üç gün sonra his kaybı yaşayarak felç geçirdiğini anlatan Dikici, iki yıldır tekerlekli sandalye ile yaşıyor.
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"Hayatımın geri kalanı"
Muhammet Dikici, göbeğindeki sivilceyi sıktıktan 3 gün sonra sağlığının alt üst olduğunu anlattı:
?Şu anda omurilik felciyim. Büyük ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde geçireceğim. Vücudumda çıkan sivilceyi patlattıktan 3 gün içinde bu olay başıma geldi. 3 gün sonra his kaybı yaşayarak felç oldum.
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Sağlıklıyken engellilerin yaşadıkları sorunları görmüyorduk ama engelli olduktan sonra insanlar bana çok tuhaf gelmeye başladı. Kaldırımda engelli rampalarının önüne araç bırakanlar, kaldırımlara araç bırakanlar, biz engellilerin hayatını zorlaştırıyor. Bu nedenle insanlar buna dikkat etmeliler.?
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ÇİN'DE SIKINTI YAŞANDI
Korkutan bir haber de geçtiğimiz aylarda Çin?den gelmişti. Tang isimli Çinli adam dudakları ile burnu arasında çıkan sivilceyi patlatınca ölümle burun buruna geldi.
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Sivilceyi sıktıktan iki hafta sonra baş ağrısı yaşamaya başlayan Tang, tepkileri yavaşlayıp vücut ısısı düşünce hastaneye kaldırıldı.
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Yapılan tetkikler sonrasında ise Tang?ın intracranial (beyin) bir enfeksiyon yaşadığı ortaya çıktı. Yani Tang?ın birden fazla beyin apsesi vardı ve beyninin içinde bir iltihap oluşmuştu. Yaşadığı talihsiz durumu anlatan Tang, ?Yüzümde sivilce çıktı ve kolayca sıktım. Bir sivilcenin bu sonuçlara yol açacağını asla tahmin edemezdim? dedi.
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Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, sivilce sıkmanın zararlarını anlattığı açıklamasında, ?Sivilce ya da akne, kıl ve yağ bezi ünitesinin iltihaplanmasıdır. Sivilcenin sıkılması ünitenin patlayıp iltihabın etrafa yayılmasına neden olabilir. Sivilceleri sıkmak, koparmak ve hatta ellemek dahi önerilmez. Çok gerekli hallerde Dermatoloji uzmanları tarafından sivilcelere ekstirpasyonu dediğimiz ?medikal akne çıkarma? işlemi uygulanabilir.? dedi.
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FELÇ OLABİLİR
Tıpkı Muhammet Dikici ve Çinli Tang?ın başına geldiği gibi omurilik felci, beyinde iltihaplanma gibi komplikasyonların sivilce sıkma sonucu nasıl oluşabildiği sorulan Kutlubay, ?Sivilce sıkma ile çok çok nadir de olsa beyinde iltihaplanma, pıhtı atması ve felç gibi durumlar görülebilir. Göbek, bacak, sırt gibi bölgelerde meydana gelen sivilce ya da çıban gibi yaraları sıkmak felç açısından düşük bir risk barındırıyor. Fakat bu bölgelerde de oradaki sinirlere yakın bir enfeksiyon varsa ve enfeksiyon deri altından sinire yayılırsa felç gibi komplikasyonlar başımıza gelebiliyor.? dedi.
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PEKİ SİVİLCE PATLARMAK ZARARLARI NELERDİR?
Ciltteki gözenekler tıkandığında içi yağ (sebum) veya irin ile dolmuş küçük çıkıntılar meydana gelir. Biz bu şişliğe kısaca ?sivilce? diyoruz. Sivilceler birkaç gün içinde daha büyük bir hale gelir ve sonunda kendiliğinden patlar. Bu, vücudun sivilcelere karşı verdiği doğal bir iyileşme mekanizmasıdır. Bu doğal süreç sivilcenin şiddetine bağlı olarak 2 ila 7 gün sürebilir. Bir başka ifadeyle, sivilceleriniz 2 ila 7 gün arasında kendiliğinden geçer.
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Cilt içinde irin, iltihap veya yağ bulunun küçük keseciklere püstül denir.
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Püstülleri, zararlı sıvıları içinde hapseden bir poşete benzetebilirsiniz. Bu poşeti farklı noktalarından bilinçsizce patlatmanız, hem cilt altında hem de yüzeyinde diğer gözeneklere bakteri bulaştırma riskini ortaya çıkarır.
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Dermise yayılan zararlı sıvılar, sivilcenin daha da kötüleşmesine, kızarıklığa ve ağrıya neden olur. Ek olarak, cildinizde tedavisi zor çukurlar ve izler bırakabilir. Bu nedenle, sivilcelerle oynamak, patlatmak veya sıkmak yerine kendi doğal sürecinde geçmesini beklemek en mantıklısıdır.
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Sivilcelerinizden kısa sürede kurtulmak istiyorsanız işin ehli bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Dermatologlar ve iyi eğitimli estetisyenler bu işi nasıl güvenle yapacağını biliyorlar. Eldiven giyerler, steril bir iğne ile sivilceleri delerler ve daha sonra içerikleri komedon çıkarıcı adı verilen bir aletle çıkarırlar.