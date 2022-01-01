Sivilce Sıkmak Felce Neden Olur Mu?

FELÇ OLABİLİR

Tıpkı Muhammet Dikici ve Çinli Tang?ın başına geldiği gibi omurilik felci, beyinde iltihaplanma gibi komplikasyonların sivilce sıkma sonucu nasıl oluşabildiği sorulan Kutlubay, ?Sivilce sıkma ile çok çok nadir de olsa beyinde iltihaplanma, pıhtı atması ve felç gibi durumlar görülebilir. Göbek, bacak, sırt gibi bölgelerde meydana gelen sivilce ya da çıban gibi yaraları sıkmak felç açısından düşük bir risk barındırıyor. Fakat bu bölgelerde de oradaki sinirlere yakın bir enfeksiyon varsa ve enfeksiyon deri altından sinire yayılırsa felç gibi komplikasyonlar başımıza gelebiliyor.? dedi.