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Farah Zeynep Abdullah'ın Kazancı Dudak Uçuklattı!

Geçtiğimiz yıl rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ani bir kararla ayrılan Farah Zeynep Abdullah, 'Bergen' filmiyle setlere dönmüştü. Başarılı oyuncunun gişe rekorları kıran 'Bergen' filminden kazandığı para duyanları şoke etti.

  1. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda rol alan Farah Zeynep Abdullah ani bir kararla diziden ayrılmıştı. Uzun bir süre ortalarda görünmeyen oyuncu Bergen filmiyle gündemde yer aldı.

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda rol alan Farah Zeynep Abdullah ani bir kararla diziden ayrılmıştı. Uzun bir süre ortalarda görünmeyen oyuncu Bergen filmiyle gündemde yer aldı.

  2. Şimdiye kadar sinemaseverlerle buluşan filmlere fark atan Bergen filmi kırdığı gişe rekoruyla, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın yüzünü güldürdü.

    Şimdiye kadar sinemaseverlerle buluşan filmlere fark atan Bergen filmi kırdığı gişe rekoruyla, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın yüzünü güldürdü.

  3. Kocası tarafından birçok işkenceye maruz kalan arabesk sanatçısı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi 4 Mart'ta bekleyenlerin karşısına çıktı. Arabesk sanatçısı Bergen'in acı dolu hayatını anlatan Bergen filmi, beyaz perdeyi salladı.

    Kocası tarafından birçok işkenceye maruz kalan arabesk sanatçısı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi 4 Mart'ta bekleyenlerin karşısına çıktı. Arabesk sanatçısı Bergen'in acı dolu hayatını anlatan Bergen filmi, beyaz perdeyi salladı.

  4. Bergen karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah sergilediği oyunculuğuyla hayranlarını etkiledi.

    Bergen karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah sergilediği oyunculuğuyla hayranlarını etkiledi.

  5. 4 MİLYON TL KAZANDI!

    4 MİLYON TL KAZANDI!

  6. Şimdiye kadar film 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi. Gişe rekorları kıran film Abdullah'ın da yüzünü güldürdü.

    Şimdiye kadar film 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi. Gişe rekorları kıran film Abdullah'ın da yüzünü güldürdü.

  7. 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde eden filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın 40 milyon TL civarı kazandığı öğrenildi.

    142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde eden filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın 40 milyon TL civarı kazandığı öğrenildi.