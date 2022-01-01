Whatsapp Kamera Arayüzünü Değiştiriyor

MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu. WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak. WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.