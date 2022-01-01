Whatsapp Kamera Arayüzünü Değiştiriyor

Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz
'Nisa Mihriban' bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
'Nisa Mihriban' bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Fiyat İstikrarı Komitesi 4. kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi 4. kez toplandı
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Askerlere özel torba yasa geliyor
Askerlere özel torba yasa geliyor
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi

Whatsapp Kamera Arayüzünü Değiştiriyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliği için kolları sıvadı.

  1. WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

    WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

  2. ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti. WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor. WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.

    ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti. WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor. WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.

  3. DOSYA LİMİTİ WhatsApp'tan dosya göndermenin limiti 100 MB olarak belirlenmiş durumda. Ancak teknoloji ilerledikçe dosyaların boyutları da artıyor. 100 MB'lik limiti yetersiz bulan kullanıcıların sayısı da aynı eğilimi gösteriyor. WhatsApp, Arjantin'de pilot bir uygulamayı canlıya aldı. Kullanıcıları 2 GB'lik bir hakka sahip. Bu özellik halen test aşamasında şirket kullanımın yoğunluğuna ve sistemde yarattığı yüke göre yeni düzenlemeler yapabilir.

    DOSYA LİMİTİ WhatsApp'tan dosya göndermenin limiti 100 MB olarak belirlenmiş durumda. Ancak teknoloji ilerledikçe dosyaların boyutları da artıyor. 100 MB'lik limiti yetersiz bulan kullanıcıların sayısı da aynı eğilimi gösteriyor. WhatsApp, Arjantin'de pilot bir uygulamayı canlıya aldı. Kullanıcıları 2 GB'lik bir hakka sahip. Bu özellik halen test aşamasında şirket kullanımın yoğunluğuna ve sistemde yarattığı yüke göre yeni düzenlemeler yapabilir.

  4. MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu. WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak. WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.

    MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu. WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak. WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.

  5. Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak.

    Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak.

  6. WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

    WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

  7. MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

    MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

  8. WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz. Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu. <br> İşte yeni gelen dört yeni özellik:

    WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz. Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.
    İşte yeni gelen dört yeni özellik:

  9. FOTO DÜZENLEYİCİ WhatsApp?a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

    FOTO DÜZENLEYİCİ WhatsApp?a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

  10. ÇIKARTMA ÖNERİSİ Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker?ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

    ÇIKARTMA ÖNERİSİ Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker?ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

  11. WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME WhatsApp?a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

    WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME WhatsApp?a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

  12. ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ <br> Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler. <br>?HERKES İÇİN SİL? SINIRSIZ OLACAK <br> Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ?Herkes için sil? özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

    ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ
    Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.
    ?HERKES İÇİN SİL? SINIRSIZ OLACAK
    Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ?Herkes için sil? özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.